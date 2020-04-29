«Круглосуточно кипящий котёл»: как работает штаб акции взаимопомощи «Мы вместе»

Уже больше месяца в России продолжается режим самоизоляции, из-за чего многие люди оказались в сложном положении. Общероссийская акция «Мы вместе» объединила тех, кому нужна помощь во время пандемии коронавирусной инфекции, и тех, кто её оказывает. Как устроена работа штаба, зачем волонтёрам сено, кто такие социальные няни и причём тут Джон Кеннеди — в материале RT.

Волонтёрский штаб акции «Мы вместе» и горячая линия 8-800-200-3411 были запущены 21 марта. Инфраструктурной площадкой для «Волонтёров-медиков» и Ассоциации волонтёрских центров стал Общероссийский народный фронт. Сначала были развёрнуты штабы в регионах, а дальше к ним начали присоединяться местные волонтёрские организации.

За время работы горячей линии на неё поступило почти 1,8 млн звонков. «Пик нагрузки был более 300 тыс. звонков в день. Сейчас раз на раз не приходится, но держимся где-то на среднесуточном уровне в 30—50 тыс.», — рассказал RT замруководителя исполкома Общероссийского народного фронта Дмитрий Поликанов.

Дарья Курбатова — одна из сотрудниц окружного штаба в Москве. Девушка учится на преподавателя начальных классов, а всё свободное от семинаров и подготовки к сессии время уделяет волонтёрской деятельности.

«В 2017 году я узнала о «Мосволонтёре» и присоединилась к проекту, — рассказала она RT. — Сейчас я выполняю заявки на продукты и лекарства для пожилых людей, а в штабе я провожу инструктажи, обрабатываю заявки, выдаю средства индивидуальной защиты волонтёрам. Иногда во время выполнения заявок возникают дополнительные ситуации, требующие помощи. Например, я покупала в аптеке лекарство, а пожилому посетителю стало плохо. Я помогла ему встать, вызвали скорую. Поразило, что в аптеке, кроме меня, были ещё три человека, и они никак не отреагировали на то, что дедушка схватился за сердце».

По словам Дарьи, родные относятся к тому, что она работает в условиях коронавируса, по-разному: «Кто-то беспокоится, бабуля вот восхищается, но не только мной, а всеми волонтёрами. Младшие сестрёнки примеряют мои бейджи и говорят, мол, когда мы уже сами такими станем».

Протянуть лапу помощи

Волонтёрский штаб начинал с приёма заявок от пожилых и маломобильных людей, тех, кто самоизолировался и не мог сходить в магазин или в аптеку. Но почти сразу же на кол-центр обрушился шквал звонков и по другим вопросам. Организаторам пришлось добавить переадресацию на горячую линию Роспотребнадзора с информацией о коронавирусе, линию Сбербанка, потому что было много вопросов о выплате пенсий, договориться с МЧС о подключении их службы психологической поддержки. Также заработал раздел «Юридическая помощь» — для предпринимателей, которым непонятны сложная и быстро меняющаяся нормативная база, и для людей, которых несправедливо увольняют или притесняют на их месте работы.

«Отдельной кнопкой стала духовная помощь — с 17 апреля подключились православные священники, представители мусульманской и иудейской общин, — говорит Поликанов. — Сейчас много внимания уделяем помощи врачам, собираем потребности медучреждений: где-то надо обеспечить людей горячим питанием или средствами индивидуальной защиты, где-то нужно заселить врачей в гостиницу рядом с больницей, чтобы они могли нормально постирать одежду и отдохнуть».

Основная виртуальная площадка проекта — сайт мывместе2020.рф. Там можно записаться в волонтёры или помочь нуждающимся в иной форме.

Можно купить продуктовый набор для пожилого человека или подарить маску нуждающемуся. Кстати, маски шьют в том числе пенсионеры, семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи, для которых такое пожертвование — дополнительная прибавка к их скромным доходам.

Также на сайте есть специальный раздел, где рассказывается о скидках, концертах, бесплатных образовательных и развлекательных программах.

За месяц работы горячей линии почти 9 тыс. компаний и физических лиц предложили помощь самого разного рода. Кто-то печёт хлеб и готов отдавать его нуждающимся, а кто-то занимается настройкой бухгалтерских программ и хочет бесплатно поставить их для некоммерческих организаций. Кто-то даёт машины и топливные карты для волонтёров, сим-карты, а кто-то предоставляет сено и корма для небольших зоопарков и центров иппотерапии, которые из-за отсутствия посетителей не получают доход и не могут купить животным еду.

Елена Мильто — руководитель департамента развития общественных инициатив исполкома ОНФ и волонтёр проекта «Четыре лапы». Его запустили две недели назад, после того как стало известно об истории пони Мэнни из Орла. Пони-волонтёр приезжал под окна к детям, находящимся на самоизоляции, и поздравлял их с днём рождения. Но у хозяев перестало хватать денег на корм, и «работа» Мэнни оказалась под угрозой.

«Мы помогаем разным организациям: частным зоопаркам, центрам иппотерапии, дельфинотерапии. Это социальные проекты, они либо не получают компенсацию от властей, либо её не хватает. У нас 2000 подопечных из 23 регионов: есть тигрёнок, зайцы, гуси, лемуры. Все они в «мирное» время помогают людям, в том числе детям с особенностями. А теперь настало время помочь им», — рассказала она RT.

Волонтёры не общаются непосредственно с животными — острой потребности помогать с уходом нет. Участники проекта либо собирают средства на корм, либо взаимодействуют с теми, кто готов предоставить непосредственно пищу, и привозят её животным. Например, над подмосковным «Домом зайца», где реабилитируют диких зайцев, взяли шефство фермеры. «В момент, когда мы передавали еду, там родились два зайчонка. Мы решили сделать их символом проекта», — говорит волонтёр.

По словам Елены, её семья с пониманием относится к тому, что она много времени уделяет волонтёрской деятельности: «Сыновья очень любят животных, мы каждый вечер смотрим фото и видео, которые я делаю в поездках. Когда карантин кончится, планируем вместе покататься на лошадях».

Няни-волонтёры

Ещё одно направление акции взаимопомощи — «тележки добра». Магазины устанавливают специальные тележки или боксы для сбора продуктов. Посетители могут купить что-то не только себе, но и незнакомому пенсионеру. Кроме того, ряд торговых сетей предоставляет скидки по бейджу волонтёра.

У «Мы вместе» есть и небольшие спецпроекты. «Например, в 20 регионах собираем компьютеры для многодетных семей — ведь если у тебя дома пятеро мальчишек и девчонок, которым сейчас надо учиться дистанционно, то нужна техника для этого, — рассказывает Поликанов. — Или проект «Бабушка.Онлайн» — подключили к интернету дома престарелых и организуем для стариков общение, творческие встречи с интересными людьми, онлайн-концерты».

Кроме того, запущен проект, в рамках которого сертифицированные няни-волонтёры присматривают за детьми в семьях, где родители вынуждены уезжать, например в больницы — на работу или лечение.

Так, жительница Череповца Татьяна, воспитывающая дочь Полину с синдромом Дауна, должна была лечь на операцию на две недели. Женщина была в шоке: она никогда не оставляла дочь так надолго. Из родственников у неё только отец, который работает сменами по 12 часов. Во время его отсутствия с девочкой по очереди находились социальный работник или социальная няня, которые готовили специальное питание, давали лекарства по часам, играли и занимались с ребёнком.

Мама ежедневно созванивалась с помощниками, а те отправляли ей фотографии девочки и устраивали сеансы видеосвязи, чтобы разлука Полины с родным человеком не была такой тяжёлой.

Мария живёт в том же городе. Она воспитывает двоих детей, у обеих девочек тяжёлые нарушения в развитии. Старшей дочери, Милане, потребовалась срочная госпитализация в клинику в Санкт-Петербурге. Младшую, Анастасию, нельзя было взять с собой: девочка боится громких звуков, посторонних людей, непривычной обстановки. На помощь пришли сестра Марии, няни, социальный работник и волонтёр. Сестра закупала продукты, готовила еду, делала уборку, а когда не могла находиться с племянницей, то помощники кормили девочку, мыли её, гуляли и играли, укладывали спать.

Айгуль Сафарова живёт в Уфе. До пандемии она работала в подростковом клубе, а в прошлом году прошла специальное обучение и волонтёрские курсы. Пока заказов на услуги няни в городе нет, она развозит продукты пожилым людям.

«Социальная няня делает всё то же самое, что и обычная, только бесплатно для семей, где родители обязаны работать в условиях коронавируса. Занимаемся с детьми от ноля до школьного возраста, знаем, как обращаться и со здоровыми детьми, и с особенными, можем в том числе проводить реабилитацию детей с ДЦП», — рассказала она RT.

«Запрещаем обниматься»

Всего за время акции в волонтёры записались более 90 тыс. человек. Регистрироваться можно на сайте «Мы вместе», либо напрямую на добро.рф. После этого приходит ссылка на видеокурс, в котором содержится базовая информация об оказании помощи и мерах безопасности. Далее надо пройти очный инструктаж в штабе, заполнить документы, получить бейдж — и можно выходить на задания.

«Многие критикуют нас, что система сложная, а процедуры долгие. Но это позволяет оставить именно тех, кто реально пришёл волонтёрить, а не просто получить пропуск на передвижение по городу», — рассказывает Дмитрий Поликанов.

Конверсия, по его словам, неплохая — около 30% тех, кто регистрируются, проходят все ступени и доходят до стадии именно волонтёрства: «Стараемся обеспечивать ребят масками, перчатками, антисептиками. Для них во всех штабах организовано бесплатное питание. Следим за безопасностью — волонтёр и заявитель знают секретный код, которым обмениваются при выполнении заказа».

Штаб — это «почти круглосуточно кипящий котёл», говорит Дмитрий Поликанов. Сотрудники кол-центраоформляют заявку, указывают, какие нужны продукты и лекарства. Дальше эта заявка отправляется в общий чат волонтёров, которые работают по округам. Также существует другой чат — «группа быстрого реагирования», где работают с экстренными ситуациями.

Волонтёр получает заявку, созванивается с пожилым человеком и дальше уже в магазине они по телефону уточняют, какую гречку или макароны надо купить, какой жирности кефир, подходит ли цена. Если речь о лекарствах, то волонтёр может пойти получить рецепт, а затем уже отправиться в аптеку. Деньги возвращаются при доставке.

Доставка производится до двери, волонтёрам запрещено заходить в квартиры, но они могут визуально оценить физическое состояние человека — вдруг нужно вызвать скорую. «Запрещаем ребятам обниматься с заявителями, принимать подарки, заходить выпить чайку. Хотя иногда так хочется — видно, как старики на самоизоляции соскучились по общению», — говорит Поликанов.

В волонтёры принимают людей от 18 до 50 лет. Записываются, по словам Поликанова, самые разные люди: «Вот недавно одним из наших автоволонтёров в Москве был писатель Дмитрий Быков. Много студентов, в том числе иностранцев, даже один Джон Кеннеди есть».

36-летняя жительница Москвы Мария Китаева — госслужащая в декрете и мать троих детей. Когда эпидемия короновируса начала набирать обороты, она решила заняться волонтёрством. Чтобы помогать другим, Китаевой пришлось изолироваться от собственной семьи.

«У меня трое детей. Сейчас они живут на даче, на самоизоляции. Пришлось пожертвовать личным общением с ними, чтобы не подвергать их риску, — рассказала она RT. — Но мы каждый день разговариваем по видеосвязи. И я прекрасно понимаю: чтобы к ним вернуться, мне вновь придётся отсидеть двухнедельный карантин. Они понимают, чем мама занимается, я им всё рассказываю. Мне хотелось бы, чтобы дети росли с осознанием того, что нужно помогать другим, что есть ситуации, когда приоритеты смещаются от личных к общим».

По словам Марии Китаевой, пандемия показала, как много в стране людей с добрым сердцем. О том же говорит и Дмитрий Поликанов: «Мы видим какой-то невероятный взрыв гражданской солидарности. Часто говорят, что добрых людей больше, чем злых, просто они хуже организованы. Вот тут случай, который показывает, что при правильной организации можно вызвать волны добра. Кроме того, если проводить аналогию с войной, то люди чувствуют потребность в том, чтобы быть на фронте, а не отсиживаться в тылу».