Общие усилия: как россияне помогают друг другу бороться с эпидемией коронавируса

Жительница Чечни Марха Бенаева на последние деньги купила ткань, чтобы шить защитные маски и раздавать тем, кто не может их приобрести. Мать шестерых детей из Воронежской области Елена Бабушкина находит время, чтобы обеспечивать масками собственного пошива жителей своего посёлка. Ресторатор из Владивостока Илья Сухих организовал бесплатную доставку обедов медикам в больницы, куда привозят пациентов с подозрением на коронавирус. Примеру этих людей следуют и многие другие жители страны. Как в условиях пандемии россияне помогают друг другу — в материале RT.

Не только крупные компании и госпредприятия, но и обычные граждане нашей страны вносят свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. В условиях самоизоляции одни шьют защитные маски и бесплатно раздают тем, кто не может их купить, другие — обеспечивают питанием врачей, борющихся с заболеванием. Как в условиях распространения COVID-19 россияне помогают друг другу — в материале RT.

«Тебе зачтётся»

Жительница Чечни 36-летняя Марха Бенаева работает визажистом. До начала режима самоизоляции она принимала клиентов в своём кабинете. Сейчас у неё нет никаких доходов. Оплатив аренду помещения, девушка купила на оставшиеся 5 тыс. рублей ткань и начала шить защитные маски, чтобы бесплатно раздавать их.

«Меня задело, что люди, которые умеют делать маски, продают их, — объясняет Марха. — Девушки шьют прозрачные, как промокашка, маски и продают их по 50 рублей, многоразовые по 300 рублей. В ситуации, когда у многих людей нет даже 30 рублей, чтобы купить одну маску. При этом её можно носить всего пару часов, а потом нужно менять. И сколько нужно человеку купить их для семьи, если у него нет денег?».

Марха признаётся, что в семье никто не удивился, что она потратила все деньги на ткань — наоборот, её поддержали. Развозить заказы помогали братья. Однако сейчас пропала возможность доставлять маски из-за введения карантина — у семьи нет пропусков для перемещения по городу.

Девушка признаётся, что на работу её вдохновляет благодарность людей, и ей хотелось бы, чтобы остальные взяли с неё пример, научились шить маски и раздавали бы их бесплатно, а не наживались на общей беде.

«Люди до сих пор благодарят, а для меня слово благодарности очень важно, — говорит Марха. — Я могу после этого работать и работать, не останавливаясь, 24 часа в сутки. Если ты не можешь помочь в ситуации, когда вся планета в беде, когда ты вообще можешь помочь? Люди погибают, им нужна помощь, а ты продаёшь. Если у тебя есть руки и умение делать маски — шей и раздавай. Тебе зачтётся».

«Помогаем друг другу»

В семье Бабушкиных из посёлка Таловая Воронежской области шестеро детей — старшему 18 лет, младшему годик. Глава семейства Сергей Бабушкин работает на контрольно-пропускном пункте на местном комбикормовом заводе. Его жена Елена, которая сейчас находится в декретном отпуске, занимается пошивом и ремонтом одежды.

© Фото из личного архива

«Это моё хобби. Я шью костюмы для танцевального коллектива местного дома пионеров, помогаю, если обращаются с просьбой что-то подшить, залатать», — рассказывает многодетная мать.

В конце марта, узнав о нехватке защитных масок, Елена начала их шить и бесплатно раздавать жителям посёлка. Свой поступок она объясняет желанием помочь людям — точно так же, как они ей помогли в тяжёлой ситуации.

Семь лет назад её третий сын Кирилл перевернул на себя чайник с кипятком и обварился. Мальчик получил ожоги ног третьей степени. Его экстренно доставили в больницу в Воронеже. Требовалась операция по пересадке кожи и дорогостоящие препараты, на которые у семьи не было денег. Кирилла спасли неравнодушные люди.

«Я в тот момент готова была отдать всё, но где взять деньги, мы не знали. И нам помогли таловчане. Деньги несли все — и пожилые люди, и одноклассники в школе дочке, которая училась тогда в четвёртом классе, приносили деньги в конвертиках, и по 100 рублей — кто сколько мог. Даже те, кого мы не знали. Для нас это была огромная помощь, очень было тяжело».

Во время операции Кирилл потерял много крови, потребовалось переливание. Около четырёх недель он провёл в реанимации. Через полтора месяца его выписали, но восстановление заняло ещё год.

«Поступок таловчан меня вдохновил откликнуться и помочь им сейчас, — рассказывает Елена. — И я хочу, чтобы моих родителей, которые рано умерли, вспомнили добрым словом».

Сначала многодетная мать шила из материала, который у неё оставался в запасах, но на этой неделе её поддержал местный магазин тканей — от больших рулонов хлопка и сатина остались куски, которые Елене предложили забрать бесплатно.

«Сейчас я этот материал раскраиваю и шью, — говорит Елена. — Мне пришло много смс-сообщений от тех, кому нужны маски, — шофёров, грузчиков, продавцов магазинов и предпринимателей на рынке. У них требование каждые два часа менять маску, а мою можно простирнуть и опять надеть».

Маски Елена кладёт в почтовый ящик возле дома, и люди забирают заказ. Совмещать шитьё и уход за детьми ей помогают старшие сын и дочь.

«Рано утром, пока все спят, я готовлю еду. Старшие просыпаются, кормят младших, смотрят за ними. Из-за карантина они сейчас учатся дома. Я рядом с собой сажаю сына-третьеклассника, он выполняет учебное задание, а я шью. В общем, все друг другу помогаем», — говорит Елена.

«Будем кормить, пока эпидемия не закончится»



Хотя ресторанный бизнес попал в число самых пострадавших от пандемии индустрий, владельцы некоторых заведений по собственной инициативе начали бесплатно кормить врачей, борющихся с коронавирусом. В их числе — предприниматель из Владивостока, 31-летний совладелец ресторана «Супра» Илья Сухих.

Мужчина признаётся, что пандемия нанесла по его бизнесу двойной удар. Сначала на прибыли сказалось ограничение турпотока и закрытие ресторанов, а затем — падение доходов населения.

«Нам пришлось большую часть сотрудников отправить в неоплачиваемые отпуска. Но мы надеемся, что когда эпидемия закончится, ребята вернутся на свои рабочие места», — комментирует Сухих.

В этой непростой для бизнеса ситуации персонал «Супры» начал готовить и доставлять бесплатные обеды врачам двух больниц Владивостока, куда привозят пациентов с подозрением на коронавирус и уже заболевших.

«Это не наше ноу-хау, подобным уже занимаются рестораторы Италии, Испании, США, — объясняет Илья. — Я подумал: почему за рубежом такое может быть, а у нас нет? Кроме того, у меня вся семья — врачи, я осознаю, чем они занимаются, и очень тепло отношусь к этой профессии. Очень жаль, что в нашей стране их работу настолько обесценили. На данный момент это единственные в мире люди, которые могут помочь справиться с пандемией».

Проект по доставке обедов был запущен на прошлой неделе. Сейчас ресторан обеспечивает питанием 120 докторов. Чтобы приготовить обеды медикам, повара «Супры» приходят на работу раньше. Это время им никто не оплачивает, помощь они оказывают по доброй воле. Инициативу уже поддержали семь местных проектов, среди которых рестораны и поставщики продуктов. Упаковывать и развозить еду помогают волонтёры.

«Мы стараемся, чтобы у врачей было разнообразное меню, — рассказывает Сухих. — По факту мы сейчас в убытке и готовим пока из тех продуктов, которые у нас есть или которые нам дают поставщики для этого проекта. Планируем кормить медперсонал ещё около двух месяцев, пока эпидемия не закончится».