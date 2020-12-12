Проведено более 82 млн тестов: в России выявили 28 137 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявлено 28 137 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число из них зафиксировано в Москве (6622), Санкт-Петербурге (3776) и Московской области (1393). Согласно данным Роспотребнадзора, в стране было проведено более 82 млн тестов на выявление COVID-19. Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил о расширении записи на вакцинацию: с 14 декабря записаться на прививку от коронавируса смогут сотрудники МФЦ, а также работники торговли и услуг.

В России за последние сутки выявлено 28 137 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число в Москве (6622), Санкт-Петербурге (3776) и Московской области (1393).

За это время от заболевания вылечились 26 118 человек, 560 пациентов скончались.

Согласно данным Роспотребнадзора, в стране было проведено более 82 млн тестов на выявление COVID-19, из них более 530 тыс. за минувшие сутки. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остаются около 555 тыс. человек.

Как сообщили в столичном штабе по борьбе с коронавирусом, в Москве за сутки были госпитализированы 1684 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах города находятся 475 человек.

Общее число зафиксированных в России случаев коронавируса достигло 2 625 848, за всё время выздоровели 2 085 958 пациентов, 46 453 человека скончались.

Вакцинация от COVID-19

Напомним, 5 декабря в Москве начали работу 70 прививочных пунктов, организованных на базе городских поликлиник, в которых проводят вакцинацию от коронавирусной инфекции. Изначально записаться на прививку вакциной «Спутник V» могли представители групп риска — работники медицинских и образовательных учреждений, городских социальных служб в возрасте от 18 до 60 лет с прикреплением к городской поликлинике.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил о расширении с понедельника, 14 декабря, записи на вакцинацию: теперь привиться смогут в том числе сотрудники МФЦ, а также работники торговли и услуг.

11 декабря глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что «Спутник V» уже поступил во все регионы страны, кроме Магадана и Чукотки — туда препарат доставят в воскресенье и понедельник. Он также положительно оценил динамику производства вакцины.

«Наши производители взятые на себя обязательства выполняют. Даже могу сказать более оптимистично: те графики, которые мы давали на декабрь по производству и по вводу в гражданский оборот, — будет результат даже лучше по концу месяца», — цитирует его РИА Новости.

Тем временем глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о ходе испытаний «Спутника V» среди пдобровольцев старшего возраста. Он уточнил, что после получения добровольцами старше 60 лет второй инъекции вакцины не зафиксировано случаев их заболевания коронавирусной инфекцией.

«Там всё очень хорошо по эпидемиологической эффективности в плане «заболел — не заболел», там всё отлично просто. После первой инъекции у кого-то там что-то в лёгкой форме было, а после второй, то есть как по инструкции положено, насколько мне сказали, ни у кого не было», — отметил он.

Глава центра добавил, что каких-либо побочных эффектов от вакцинации у добровольцев не отмечено.

РИА Новости

© Михаил Голенков

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе прошедшего в пятницу совещания премьер-министра Михаила Мишустина с производителями вакцин отметила, что эпидемиологическая ситуация в России в связи с коронавирусом остаётся напряжённой. По её словам, вакцинация как способ противодействия развитию инфекции COVID-19 позволит держать ситуацию под контролем. Она также сообщила, что вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» поступила в гражданский оборот.

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«Проводятся пострегистрационные и клинические испытания на третьем этапе вакцины, которую производит наш научный центр «Вектор», — рассказала Попова на совещании.

Глава ведомства уточнила, что в рамках третьего этапа испытаний прививки «ЭпиВакКороной» получают три тысячи добровольцев в пяти российских субъектах.

«Вакцина может быть доставлена в любой уголок РФ, даже в самое отдаленное село, температура хранения у нее от плюс 2 до плюс 8 градусов. Это позволяет нам использовать существующую холодовую цепь для доставки вакцины и обеспечить все логистические процессы», — подчеркнула Попова.

Меры по борьбе с COVID-19

Российские регионы продолжают принимать решения об ужесточении либо ослаблении введённых из-за коронавируса ограничительных мер, исходя из эпидемиологической обстановки.

Так, власти Московской области сообщили о продлении карантинных мер в регионе до 12 января 2021 года. Согласно постановлению, в Подмосковье сохраняются ограничения на посещение студентами образовательных учреждений, а гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано продолжать находиться на самоизоляции.

При проведении в ресторанах и кафе корпоративных мероприятий посетителям необходимо будет предоставить отрицательный тест на коронавирус.

«С 31 декабря и все зимние каникулы, по 10 января, в ресторанах, кафе, барах проведение корпоративов и других праздников, когда заведение закрывается на специальное обслуживание, возможно только при наличии у посетителей теста на коронавирус», — говорится в заявлении властей.