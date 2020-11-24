«После предостережения вышел в нейтральные воды»: российский корабль остановил нарушение границы эсминцем ВМС США

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение российской границы эсминцем ВМС США John S. McCain. После предупреждения о недопустимости предпринятых американским судном действий и возможности применения таранного манёвра эсминец вернулся в нейтральные воды, заявили в Минобороны. Американская сторона объяснила свои действия проведением операции по «обеспечению свободы судоходства». Эксперты подчёркивают, что речь в первую очередь идёт о нарушении государственной границы американским судном.

Американский эсминец John S. McCain нарушил территориальную границу Россию в заливе Петра Великого. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Сегодня в 6:17 мск эскадренный миноносец ВМС США John S. McCain, который уже несколько дней находится в акватории Японского моря, нарушил территориальные воды Российской Федерации в заливе Петра Великого, углубившись за линию морской границы на два километра», — говорится в сообщении ведомства.

После этого большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов», осуществлявший непосредственное слежение за эсминцем, предупредил экипаж американского судна «о недопустимости таких действий и возможности применения таранного манёвра для вытеснения нарушения».

«После полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблём ТОФ «Адмирал Виноградов» на эсминец John S. McCain американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Повторных попыток американский эсминец войти в них не предпринимал», — пояснили российские военные.

Отмечается, что «Адмирал Виноградов» продолжает выполнение задач в непосредственной близости от американского боевого корабля, также в этот район направлен корвет «Совершенный».

Залив Петра Великого находится на юге Приморского края. На его берегах расположены Владивосток, Находка, Большой Камень, Фокино и крупнейший российский тихоокеанский порт Восточный. Длина залива с севера на юг составляет 80 км, в самой широкой части он достигает 200 км. Длина береговой линии равна 1500 км, а общая площадь — 9000 км.

Американская сторона позднее объяснила манёвры эсминца John S. McCain проведением операции по «обеспечению свободы судоходства». В опубликованном командованием 7-го флота США заявлении говорится, что таким образом выражено несогласие с заявлением России, что «залив Петра Великого — это исторический залив в соответствии с международным законом.

В США заявили, что «СССР пытался присвоить себе гораздо большую площадь внутренних вод, а также территориального моря дальше от берега, чем они имеют право в соответствии с международным правом».

«Россия продолжила политику СССР в этом вопросе. Проведя эту операцию, США продемонстрировали, что эти воды не являются территориальным морем России и что США не признают притязания России на то, что залив Петра Великого — это «исторический залив» по международному праву», — говорится в заявлении 7-го флота США.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя инцидент в заливе Петра Великого отметил, что речь идёт о нарушении государственной границы.

«Это было нарушение российских территориальных вод, и они (США. — RT) это знают… Они единственные, кто не признаёт наш суверенитет на залив Петра Великого, также и на другие акватории, и не только российские. К сожалению, американцы всё равно будут делать так, как считают нужным», — сказал эксперт в беседе с RT.

Литовкин обратил внимание на то обстоятельство, что США заявили об «обеспечении свободы судоходства», но для этих целей было использовано не гражданское судно.

«Если это гражданское судно, пожалуйста, заходите, объявите об этом… и тогда вас пропустят, но нарушать территориальные воды никому не позволено», — заключил эксперт.

Профессор Академии военных наук, сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин полагает, что подобные ситуации не добавляют позитива в российско-американские отношения. Вместе с тем эксперт обратил внимание на характер российской реакции на инцидент.

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«Россия на всех площадках готова действовать активно и не уступать. Такова российская стратегия — отвечать тем же, и на полёты Б-52 вдоль наших границ мы посылаем наши бомбардировщики к британской авиабазе, и на находы судов», — сказал Козюлин RT.

Отметим, что США систематически проводят «операции по обеспечению свободы навигации» в разных точках по всему миру. Эсминец John S. McCain уже был участником схожего инцидента в море, когда американское судно в 2017 году приблизилось к спорному архипелагу Спратли, который Китай считает своей территорией.

Власти КНР тогда решительно осудили произошедший инцидент в Южно-Китайском море. В официальном заявлении МИД Китая по поводу этого случая говорилось, что эсминец вошёл в обозначенный район без разрешения правительства КНР и провёл так называемую операцию по обеспечению свободы судоходства.

В ответ Китай направил к островам военные корабли для идентификации и верификации американского судна, а также для его оповещения о необходимости покинуть территориальные воды.