Американский эсминец направляется в Чёрное море

Американский эсминец Donald Cook направляется в Чёрное море для регулярного патрулирования в рамках миссии НАТО.

«USS Donald Cook DDG 75 начал свой переход через проливы в Чёрное море», — говорится в сообщении командования ВМС США в Европе и Африке в Twitter.

Отмечается, что это седьмой раз, когда этот корабль ВМС США будет находиться в Черноморском регионе.

В сообщении отмечается, что корабли ВМС США регулярно патрулируют эти воды в поддержку союзников и партнёров по НАТО.

В конце октября сообщалось, что Черноморский флот следит за группой кораблей НАТО.