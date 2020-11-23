Американский эсминец направляется в Чёрное море
- © U.S. Navy / MCS 3rd Class Will Hardy
«USS Donald Cook DDG 75 начал свой переход через проливы в Чёрное море», — говорится в сообщении командования ВМС США в Европе и Африке в Twitter.
Отмечается, что это седьмой раз, когда этот корабль ВМС США будет находиться в Черноморском регионе.
В сообщении отмечается, что корабли ВМС США регулярно патрулируют эти воды в поддержку союзников и партнёров по НАТО.
В конце октября сообщалось, что Черноморский флот следит за группой кораблей НАТО.