Американский эсминец направляется в Чёрное море

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Американский эсминец Donald Cook направляется в Чёрное море для регулярного патрулирования в рамках миссии НАТО.
Американский эсминец направляется в Чёрное море
  • © U.S. Navy / MCS 3rd Class Will Hardy

«USS Donald Cook DDG 75 начал свой переход через проливы в Чёрное море», — говорится в сообщении командования ВМС США в Европе и Африке в Twitter.

Отмечается, что это седьмой раз, когда этот корабль ВМС США будет находиться в Черноморском регионе.

В сообщении отмечается, что корабли ВМС США регулярно патрулируют эти воды в поддержку союзников и партнёров по НАТО.

В конце октября сообщалось, что Черноморский флот следит за группой кораблей НАТО.

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