Черноморский флот следит за группой кораблей НАТО

Силы Черноморского флота России начали следить за группой кораблей НАТО, которые зашли в Чёрное море.

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к непрерывному слежению за действиями группы минно-тральных сил объединённых ВМС НАТО, зашедшей в акваторию Чёрного моря 29 октября», — приводит заявление флота РИА Новости.

В состав группы НАТО входят универсальное транспортное судно «Алиакмон» ВМС Греции, тральщик — искатель мин «Орион» ВМС Франции, морской тральщик «Алгеро» ВМС Италии и базовый тральщик «Дуэро» ВМС Испании.

Ранее подводные лодки Черноморского флота «Великий Новгород» и «Колпино» провели совместные учения.