Черноморский флот следит за группой кораблей НАТО
- РИА Новости
Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к непрерывному слежению за действиями группы минно-тральных сил объединённых ВМС НАТО, зашедшей в акваторию Чёрного моря 29 октября», — приводит заявление флота РИА Новости.
В состав группы НАТО входят универсальное транспортное судно «Алиакмон» ВМС Греции, тральщик — искатель мин «Орион» ВМС Франции, морской тральщик «Алгеро» ВМС Италии и базовый тральщик «Дуэро» ВМС Испании.
Ранее подводные лодки Черноморского флота «Великий Новгород» и «Колпино» провели совместные учения.