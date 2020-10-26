Подлодки ЧФ «Великий Новгород» и «Колпино» провели совместные учения

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Подводные лодки Черноморского флота «Великий Новгород» и «Колпино» провели совместные учения.
Подлодки ЧФ «Великий Новгород» и «Колпино» провели совместные учения
  • © Главный штаб ВМФ

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Экипажи вышли в море и до прибытия в назначенный полигон боевой подготовки провели тренировки по аварийному и штатному погружению на разную глубину.

В рамках учений подводники отработали действия по поиску субмарины условного противника. Они также поочерёдно выполнили глубоководные погружения с покладкой на грунт на глубину более 200 м.

Занятия прошли на одном из морских полигонов в акватории Чёрного моря.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Северной Осетии прошли учения с участием военных связистов Южного военного округа.

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