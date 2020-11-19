Проведено более 70,6 млн тестов: число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 2 млн

В России за последние сутки выявлено 23 610 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, наибольшее число — в Москве (6438), Санкт-Петербурге (2312) и Московской области (880). За этот же период в стране выздоровели 25 573 пациента, 463 скончались от осложнений. По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии было проведено свыше 70,6 млн исследований на наличие коронавируса. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 превысило 2 млн. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович со сдержанным оптимизмом оценила эпидемиологическую ситуацию в стране, призвав к дальнейшему соблюдению мер предосторожности и введённых ограничений.

За минувшие сутки в России было выявлено 23 610 новых случаев коронавирусной инфекции, за этот же период от заболевания вылечились 25 573 человека, 463 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими болезнями.

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве (6438), Санкт-Петербурге (2312), Московской (880), Нижегородской (441) и Свердловской (369) областях. В Северной столице количество выявленных случаев продолжает ежедневно расти с 25 октября, когда коронавирус был подтверждён у 709 человек.

В московском оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что в городе за минувшие сутки госпитализировали 1467 пациентов с COVID-19, на аппаратах ИВЛ в столичных больницах находятся 410 человек.

По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии в стране было проведено свыше 70,65 млн исследований на наличие коронавируса.

Под медицинским наблюдением остаются 468 746 человек.

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Общее число зафиксированных в стране случаев коронавируса достигло 2 015 608. По этому показателю РФ, по данным Университета Хопкинса, находится на пятом месте в мире (в США — более 11,5 млн выявленных случаев, в Индии — почти 9 млн, в Бразилии — около 6 млн, во Франции — 2,1 млн случаев).

С начала эпидемии в России выздоровели 1 526 656 человек, 34 850 пациентов умерли от осложнений. Таким образом, активными остаются 454 102 случая (22,53%).

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24» со сдержанным оптимизмом оценила эпидемиологическую ситуацию в стране. Она обратила внимание на то, что к утру 18 ноября за сутки было выявлено 20 985 случаев — почти на полторы тысячи меньше, чем за сутки до этого (22 410).

«Мы увидели оптимистичный момент. Надеемся, что это не временно. Меры стали действовать, это значит, что люди их соблюдают», — сказала она.

Вместе с тем Вуйнович подчеркнула, что для дальнейшего торможения распространения COVID-19, необходимо и дальше соблюдать введённые ограничения.

Помимо этого представитель ВОЗ оценила идущий процесс оценки организацией российской вакцины «Спутник V»: «Российские разработчики передали файлы ВОЗ, как и другие разработчики. Идёт диалог между разработчиками и отделением ВОЗ, который делает оценку по процедуре (разработки вакцины от коронавируса. — RT)».

Вуйнович добавила, что при достаточном количестве вакцин до конца 2021 года можно будет привить от коронавируса 2 млрд человек.

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

В свою очередь, в Роспотребнадзоре, комментируя заболеваемость коронавирусной инфекцией, сообщили, что у курящих людей она чаще протекает в тяжёлой форме. В ведомстве пояснили, что курение ухудшает работу лёгких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым коронавирусом.

«Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или других табачных изделий», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ограничительные меры из-за COVID-19

Российские регионы продолжают принимать решения об изменении ограничительных мер, исходя из текущей эпидемиологической обстановки. Так, власти Санкт-Петербурга сообщили о введении ряда новых ограничений в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом.

С 23 ноября зрителям будет запрещено посещать спортивные мероприятия. В пресс-службе губернатора Александра Беглова пояснили, что мера не затронет работу профессиональных спортклубов и тренировки спортсменов.

Помимо этого в ТЦ будет приостановлена работа предприятий общественного питания и ледовых катков. На остальных ледовых катках города пребывание будет возможно с соблюдением ряда мер: в частности, в зоне катания сможет находиться один человек на 10 квадратных метров, на открытых катках должна быть приостановлена работа раздевалок.

Кроме того, с 1 декабря заполняемость концертных залов, театральных залов и кинозалов не должна превышать 25% от количества зрительских мест.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Власти Карелии ввели ограничение по числу покупателей в магазинах и торговых центрах. Жители региона, контактировавшие с лицами, у которых был выявлен коронавирус, обязаны уйти на 14-дневную самоизоляцию, на этот период им будет оформлен больничный лист.

В Белгородской области запрещена работа кафе и ресторанов в ночное время. Власти Хабаровского края с 23 ноября введут режим самоизоляции для пожилых людей.

«С понедельника вводится режим полной самоизоляции для лиц старше 65 лет в крае. (Работающим пенсионерам. — RT) будет произведена оплата больничного листа точно так же, как это делалось весной», — цитирует ТАСС и.о. зампредседателя правительства региона по социальным вопросам Евгения Никонова.