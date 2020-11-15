Продление упрощённой регистрации лекарств от COVID-19: в России за сутки выявлено 22 572 новых случая коронавируса

За прошедшие 24 часа в России зафиксировано 22 572 новых случая коронавирусной инфекции. С начала пандемии в стране выявлено 1 925 825 заболевших COVID-19. При этом 1 439 985 человек выздоровели, скончались 33 186. На фоне продолжающейся пандемии правительство продлило упрощённую процедуру регистрации лекарств от коронавируса на год — до 1 января 2022 года.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 22 572 новых случая коронавируса. В пятницу и субботу сообщалось о 21 983 и 22 702 выявленных больных COVID-19 соответственно.

С начала пандемии выявлено 1 925 825 случаев коронавирусной инфекции во всех 85 регионах РФ. За это время 1 439 985 человек выздоровели, в том числе 14 456 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний скончались 33 186 человек. За сутки число летальных исходов выросло на 352.

Больше всего новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зафиксировали в Москве — 6271. В Санкт-Петербурге выявлены 1944 заболевших, что стало самым высоким показателем с начала наблюдений. Значительное количество новых заболевших зафиксировано в Московской (812) и Нижегородской (412) областях, а также в Карелии (358).

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 68,5 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 627 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 453 229 человек.

На фоне сложившейся ситуации премьер-министр России Михаил Мишустин продлил на год, до 1 января 2022 года, упрощённый порядок регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения коронавируса.

«В России продлевается процедура ускоренной регистрации медицинских изделий и получения разрешительных документов на использование лекарств для лечения больных с коронавирусом. Решение закреплено постановлениями правительства... Такой порядок был введён из-за коронавируса до 1 января 2021 года. Теперь он продлевается ещё на год», — сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что упрощённая процедура позволяет получить все необходимые документы на лекарства или медицинские изделия в максимально короткие сроки.

Преимущества российских вакцин от COVID-19

Главный научный сотрудник института Чумакова, академик РАН профессор Алексей Егоров заявил, что вакцина от COVID-19, произведённая институтом, сделана из цельного инактивированного вируса SARS-CoV-2.

«Главное отличие этой вакцины в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса», — приводит URA.RU его слова.

По его словам, «она даёт полный набор всех антигенов этого вируса, а это даёт полный набор всех антител».

Академик отметил, что применение такой вакцины сможет дать организму наиболее широкую защиту. Егоров добавил, что препарат должен быть готов в феврале 2021 года.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее сообщил, что десятки стран хотят наладить кооперацию по поставкам и производству российской вакцины от коронавируса. К настоящему времени в России зарегистрированы вакцины «Спутник V» центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

Тем временем РИА Новости сообщает, что исследовательская группа одного из ведущих банков Швейцарии — Credit Suisse — выпустила отчёт, в котором говорится об эффективности российской вакцины от COVID-19.

В докладе отмечается, что «Спутник V» использует два различных вида аденовирусных векторов человека, в отличие от перспективной вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, в которой применён аденовирусный вектор шимпанзе.

«Но главное отличие «Спутника V» заключается в том, что используются два разных аденовирусных вектора для первой (rAd5) и второй (rAd26) доз вакцины. По всей видимости, это позволяет преодолеть проблемы, связанные с возможным наличием уже существующего иммунитета к этим векторам человека», — приводит РИА Новости фрагмент доклада.

Наряду с этим, в Credit Suisse отметили преимущество наличия «сухой» лиофилизированной формы российской вакцины. В организации отметили, что выпуск такой формы препарата требует больше времени и ресурсов по сравнению с вакцинами, хранящимися при низких температурах. Вместе с тем «сухая» форма может быть преимуществом при распространении вакцины.

«Вакцина может храниться в лиофилизированной форме, что может быть преимуществом при её распределении и доставке в труднодоступные места. Это может помочь преодолеть проблемы, с которыми сталкиваются другие вакцины, требующие хранения и перевозки в холоде», — говорится в докладе.

Вместе с тем в Credit Suisse полагают, что из-за больших временных и ресурсных затрат при выпуске лиофилизированной формы вакцины производственные объёмы во время пандемии будут больше склоняться к замороженным препаратам.