Учёный назвал ключевую особенность новой российской вакцины от COVID-19

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Главный научный сотрудник института Чумакова, академик РАН профессор Алексей Егоров заявил, что вакцина от COVID-19, произведённая институтом, сделана из цельного инактивированного вируса SARS-CoV-2.
Учёный назвал ключевую особенность новой российской вакцины от COVID-19
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«Главное отличие этой вакцины в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса», — приводит URA.RU его слова.

По его словам, «она даёт полный набор всех антигенов этого вируса, а это даёт полный набор всех антител».

Академик отметил, что это сможет дать организму наиболее широкую защиту.

Егоров добавил, что вакцина должна быть готова в феврале 2021 года.

Ранее президент России Владимир Путин на 15-м Восточноазиатском саммите сообщил, что десятки стран хотят наладить кооперацию по поставкам и производству российской вакцины от коронавируса. 

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