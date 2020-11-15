Учёный назвал ключевую особенность новой российской вакцины от COVID-19
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«Главное отличие этой вакцины в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса», — приводит URA.RU его слова.
По его словам, «она даёт полный набор всех антигенов этого вируса, а это даёт полный набор всех антител».
Академик отметил, что это сможет дать организму наиболее широкую защиту.
Егоров добавил, что вакцина должна быть готова в феврале 2021 года.
Ранее президент России Владимир Путин на 15-м Восточноазиатском саммите сообщил, что десятки стран хотят наладить кооперацию по поставкам и производству российской вакцины от коронавируса.