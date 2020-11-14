Путин рассказал об интересе стран к российской вакцине от COVID-19

Десятки стран хотят наладить кооперацию по поставкам и производству российской вакцины от коронавируса, сообщил президент России Владимир Путин на 15-м Восточноазиатском саммите.

«В России, как известно, разработана и применяется, уже используется первая в мире вакцина против коронавируса «Спутник V». Недавно у нас зарегистрирована вторая вакцина «ЭпиВакКорона». На подходе третья. Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству препаратов», — сказал российский президент.

Он заявил, что граждане всех государств должны иметь свободный доступ к вакцинации.

«Мы готовы и далее предоставлять партнёрам российские тест-системы, реагенты для диагностики коронавируса, в том числе на безвозмездной основе», — сказал Путин, отметив, что уже более 1 млн тестов направлено в 40 стран мира.

13 ноября сообщалось, что РФПИ и южнокорейская компания GL Rapha достигли соглашения о производстве в Южной Корее более 150 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V» ежегодно.

Также в Минпромторге заявили, что первые образцы вакцины поступят в Венгрию уже на следующей неделе.

Как рассказали в ВОЗ, организация внесёт «Спутник V» в список рекомендуемых для экстренного использования, если вакцина будет соответствовать необходимым критериям.