Первые образцы «Спутника V» поступят в Венгрию на следующей неделе
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Главной темой встречи стала организация поставок и совместного производства российской вакцины в Венгрии, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.
Как ранее рассказал RT Сийярто, Венгрия хотела бы начать ограниченные закупки российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в декабре для проведения проверок.
Страна обсуждает с Россией частичный перенос производства в Венгрию, отметил он.
Также 13 ноября стало известно, что РФПИ и южнокорейская компания GL Rapha достигли соглашения о производстве в Южной Корее более 150 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V» ежегодно.