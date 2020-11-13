Первые образцы «Спутника V» поступят в Венгрию на следующей неделе

Первые образцы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» поступят в Венгрию уже на следующей неделе, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров во время переговоров с главой венгерского МИД Петером Сийярто.

Главной темой встречи стала организация поставок и совместного производства российской вакцины в Венгрии, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.

Как ранее рассказал RT Сийярто, Венгрия хотела бы начать ограниченные закупки российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в декабре для проведения проверок.

Страна обсуждает с Россией частичный перенос производства в Венгрию, отметил он.

Также 13 ноября стало известно, что РФПИ и южнокорейская компания GL Rapha достигли соглашения о производстве в Южной Корее более 150 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V» ежегодно.