В Северной Осетии из-за коронавируса приостановлена плановая медпомощь

В Северной Осетии из-за коронавирусной инфекции приостановили оказание плановой медицинской помощи, сообщили в республиканском Минздраве.

«Все силы системы здравоохранения, в том числе кадровые ресурсы, будут направлены на оказание помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении в Instagram.

При этом исключение составят республиканский онкологический, эндокринологический и психиатрический диспансеры, а также офтальмологический центр, Республиканский клинический центр фтизиопульмонологии и Центр охраны здоровья семьи и репродукции, которые продолжат работать в штатном режиме.

При этом экстренная медицинская помощь в регионе будет оказываться в полном объёме.

«При снижении количества тяжёлых больных в стационарах и улучшении эпидемиологической ситуации в регионе медицинские учреждения вернутся к штатному режиму», — заключили в министерстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичная медицина в настоящее время справляется с коронавирусом, и в ковидных госпиталях есть 50% запаса прочности.