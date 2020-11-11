Собянин оценил работу московской медицины в условиях пандемии

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Московская медицина в настоящее время справляется с коронавирусом в столице, рассказал мэр города Сергей Собянин в эфире Первого канала.
Собянин оценил работу московской медицины в условиях пандемии
  • РИА Новости

«Да, абсолютно справляются. Более того, объём плановой, экстренной помощи не меньше, а даже чуть больше, чем в предыдущие годы за аналогичные месяцы, то же касается работы поликлиник, врачей, амбулаторного лечения», — сказал мэр.

По его словам, в ковидных госпиталях есть практически 50% запаса прочности.

«Система в настоящий момент работает устойчиво, но мы должны смотреть, что будет завтра», — подчеркнул Собянин.

Также мэр города рассказал, что, предположительно, иммунитет к коронавирусной инфекции имеют 2,5—3 млн москвичей.

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