Собянин оценил работу московской медицины в условиях пандемии

Московская медицина в настоящее время справляется с коронавирусом в столице, рассказал мэр города Сергей Собянин в эфире Первого канала.

«Да, абсолютно справляются. Более того, объём плановой, экстренной помощи не меньше, а даже чуть больше, чем в предыдущие годы за аналогичные месяцы, то же касается работы поликлиник, врачей, амбулаторного лечения», — сказал мэр.

По его словам, в ковидных госпиталях есть практически 50% запаса прочности.

«Система в настоящий момент работает устойчиво, но мы должны смотреть, что будет завтра», — подчеркнул Собянин.

Также мэр города рассказал, что, предположительно, иммунитет к коронавирусной инфекции имеют 2,5—3 млн москвичей.