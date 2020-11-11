Собянин оценил работу московской медицины в условиях пандемии
- РИА Новости
«Да, абсолютно справляются. Более того, объём плановой, экстренной помощи не меньше, а даже чуть больше, чем в предыдущие годы за аналогичные месяцы, то же касается работы поликлиник, врачей, амбулаторного лечения», — сказал мэр.
По его словам, в ковидных госпиталях есть практически 50% запаса прочности.
«Система в настоящий момент работает устойчиво, но мы должны смотреть, что будет завтра», — подчеркнул Собянин.
Также мэр города рассказал, что, предположительно, иммунитет к коронавирусной инфекции имеют 2,5—3 млн москвичей.