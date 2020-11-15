Врач рассказал о «скрытых угрозах» коронавируса

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Директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова рассказала о «скрытых угрозах», которые может нести коронавирус.
Врач рассказал о «скрытых угрозах» коронавируса
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

Как отметила учёный в беседе с kp.ru, поджелудочная железа является одной из «мишеней» COVID-19, поэтому у переболевших повышается риск развития диабета.

«Рецепторы к вирусу SARS-CoV-2 обнаружены в бета-клетках поджелудочной железы, значит, это прямая дорога к развитию диабета первого типа», — сказала эксперт.

Кроме того, есть и угроза, связанная с периодом самоизоляции, когда люди «больше сидят дома, больше едят, смотрят кошмары про коронавирус по телевизору».

«Всё это способствует развитию ожирения. Есть исследования итальянских авторов, согласно которым за время пандемии число людей, которые перешли из группы с нормальной и избыточной массой тела в группу с ожирением, выросло в три раза», — пояснила Шестакова.

Бывает и так, что у человека без диабета выявляют высокий сахар в крови, отметила врач.

«Это так называемая стресс-индуцированная гипергликемия, (увеличение уровня глюкозы в сыворотке крови по сравнению с нормой на 4 ммоль/л и более. — RT), которая возникает в ответ на стресс», — подчеркнула специалист, добавив, что это создаёт риск развития у человека диабета.

Ранее академик РАН Евгений Шляхто рассказал о возможных осложнениях после коронавируса.

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