Документы для детских пособий, поддержка карт МИР и электронные ПТС: что изменится в жизни россиян c ноября
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Детские пособия
Перечень обязательных для оформления детских пособий документов с 1 ноября будет сокращён. Речь идёт о выплатах малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет, введённых указом президента Путина с 1 января 2020 года. Получать деньги россияне начали с 1 июня. На них имеют право семьи, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе.
Благодаря распоряжению правительства № 1976-р, гражданам не придётся предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах.
Ведомства получат доступ к этой информации благодаря Федеральной службе судебных приставов. Ведомству ранее было поручено определить требования к формату передачи этих данных.
Карты МИР
С 1 ноября крупные онлайн-магазины, агрегаторы товаров и услуг должны будут принимать платежи по карте МИР.
Согласно вступающим в силу изменениям в закон «О защите прав потребителей», изменения затронут агрегаторы с оборотом 40 млн рублей за предшествующий календарный год. Добавим, что 1 марта 2021 года порог, регламентирующий принятие к оплате карт «Мир», опустится до 30 млн рублей, с 1 июля — до 20 млн рублей.
Наряду с этим с 1 ноября расширятся меры поддержки держателей карт МИР. Так, к кредитным организациям, которые выпускают и принимают к оплате карты этого стандарта, будут применять санкции, если ежемесячные операции без согласия клиентов (кражи средств, а также платные сервисы, подключённые без согласия владельцев карт. — RT) составят более 1 млн рублей или превысят 0,5% от суммы всех транзакций.
Программа льготной ипотеки
Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых продлевается до 1 июля 2021 года в соответствии с постановлением правительства.
Напомним, программа льготной ипотеки под 6,5% годовых действует на покупку квартир в новостройках. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн рублей. Для других регионов порог достигает 6 млн рублей.
При этом первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой 6,5% и рыночной банкам возмещает государство.
Изначально предполагалось, что программа будет действовать с 17 апреля по 1 ноября, однако позднее ипотеку в этом формате было решено продлить на следующий год.
Электронные ПТС и извещения о ДТП
Масштабные изменения 1 ноября ожидают автомобилистов. С этой даты обладатели новых или ввозимых из-за рубежа автомобилей получат электронный паспорт транспортного средства (ПТС).
Возможность получить бумажный документ останется, но только в случае замены утерянного или пришедшего в негодность аналогичного бумажного ПТС. При этом обязательный переход на электронный документ для владельцев ПТС на бумаге не предусмотрен.
Кроме того, с 1 ноября электронное извещение о ДТП можно будет оформить в любом регионе страны. Оба участника происшествия должны быть зарегистрированы на портале госуслуг, и хотя бы у одного из них должно быть установлено приложение «Помощник ОСАГО».
Прежде электронное извещение о ДТП можно было оформить только в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане. Напомним, что упрощённое оформление происшествия доступно в тех случаях, когда у обоих водителей есть полис ОСАГО, повреждения получили только автомобили, а ущерб третьим лицам отсутствует.
Ещё одно нововведение предусматривает возможность оформления ДТП по упрощённому сценарию даже в тех случаях, когда у водителей есть разногласия относительно произошедшего. Это обстоятельство нужно отдельно указать в электронном документе.
Участники аварии смогут выбрать вариант оформления ДТП с фотофиксацией или без. В первом случае лимит возмещения вреда имуществу составит 400 тыс. рублей, во втором — 100 тыс. рублей.
Маркировка шин
Для импортёров и производителей автомобильных шин с 1 ноября вводится обязательная маркировка продукции. С этого дня в систему «Честный знак» нужно будет вносить сведения о маркировке отдельных видов шин, а также об их вводе и выводе из оборота.
Представители «Честного знака» сообщили, что в системе зарегистрировались все производители в Российской Федерации. Порядка 80% из них уже активно работают с системой для маркировки остатков и вновь производимой продукции. Компании, обеспечивающие импорт около 80% шин, также зарегистрировались в системе.
Ожидается, что поэтапное подключение всех участников оборота шин завершится к 1 марта 2021 года.