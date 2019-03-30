В Минпромторге рассказали о переходе на электронные ПТС

Заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов рассказал, когда ожидается переход на электронные паспорта транспортных средств (ПТС).

«Мы готовимся к этому уже не один год. В данном случае речь идёт о ноябре 2019 года. По итогам совещаний ЕАЭС мы должны перейти на электронный паспорт транспортного средства», — цитирует его ТАСС.

Данное заявление он сделал на конференции «Стратегический форсайт развития автопрома» в ходе Красноярского экономического форума.

Ранее автоэксперт Юрий Антипов в беседе с Nation News оценил намерение ГИБДД ввести в России электронные водительские права с 2020 года.