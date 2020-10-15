В Подмосковье напомнили об обязательной цифровой маркировке шин

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Власти Московской области напомнили об обязательной цифровой маркировке шин.
В Подмосковье напомнили об обязательной цифровой маркировке шин
  • РИА Новости

«Уже с ноября все импортёры и производители обязаны производить и импортировать только маркированные шины», — цитирует телеканал «360» министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

По его словам, оптовые компании должны будут передавать в государственную информационную систему все сведения о покупке шин и их выводе из оборота.

Как пояснил Разин, это позволит покупателям убедиться в легальности шин.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по смене летней резины на зимнюю.

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