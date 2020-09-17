Автоэксперт дал рекомендации по смене летней резины на зимнюю

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Автоэксперт Дмитрий Попов дал рекомендации по смене летней резины на зимнюю.
Автоэксперт дал рекомендации по смене летней резины на зимнюю
  • РИА Новости

«Про смену с лета на зиму наука и практика говорит, что менять нужно при среднесуточной температуре +6 ˚С. Мы находимся в зоне рискованного автомобилизма. У нас наблюдаются метеокачели. Часто бывает температура +2...+4 ˚С, а потом выскочит +8...+15 ˚С», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, водителям следует оценивать время смены, исходя из собственных навыков.

Эксперт также обратил внимание, что многое зависит от комплекта сменной резины, который имеется в наличии.

«По мне, сейчас рано менять. Оценочно, в конце октября нужно будет начинать», — добавил Попов.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал обновлённую программу, компенсирующую траты на перевод машин с бензина на газ.

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