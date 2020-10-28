«Средства выделить незамедлительно»: Путин поручил обеспечить бесплатными лекарствами амбулаторных пациентов с COVID-19

Президент Владимир Путин провёл совещание с членами правительства и обсудил с ними ситуацию с коронавирусом в России. Глава государства отметил, что не следует говорить о второй волне COVID-19 в стране, так как до некоторых регионов только сейчас доходит первая волна эпидемии. Президент поручил незамедлительно выделить регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом и обеспечить бесплатными лекарствами пациентов, проходящих лечение амбулаторно.

Президент России Владимир Путин заявил, что нет оснований говорить о второй волне COVID-19 в стране, так как до некоторых регионов только сейчас доходит первая волна коронавирусной инфекции. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания с членами правительства.

«Мы не говорим о какой‑то второй волне, но, как мы совсем недавно, ещё утром, обсуждали, до некоторых регионов ещё первая волна только докатывается, по мнению специалистов», — пояснил глава государства.

Вместе с тем, он отметил, что власти внимательно отслеживают ситуацию с вирусом, и призвал глав регионов «держать руку на пульсе и эффективно, своевременно реагировать на происходящие события».

В ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что ситуация с распространением коронавируса продолжает осложняться — в частности, среднесуточный прирост заболеваемости составляет 1%. Согласно данным на конец прошлой недели, в 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости, а в 18 регионах ситуация нестабильная. При этом в 29 регионах ситуация относительно стабильная, однако в 19 из них она стабилизировалась на высоких уровнях фиксации заболевания, подчеркнула Голикова.

Она также рассказала, что всего по России развёрнуто 223,1 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, при этом наиболее критичная ситуация отмечается в 16 регионах, где занятость коек составляет более 90%, а в пяти — занято более 95% коечного фонда.

Помимо этого, Голикова сообщила, что кабмин жёстко следит за ситуацией с обеспечением больниц в регионах средствами индивидуальной защиты и лекарствами, отметив, что кое-где запасов хватит на две недели и менее, и призвала коллег из регионов обратить на это «самое серьёзное внимание».

Владимир Путин, комментируя слова вице-премьера, обратился к руководителям регионов и напомнил об их ответственности за развитие ситуации с эпидемией, а также призвал определить меры, которые необходимо принять в данный момент.

«Если нужно разворачивать дополнительные койки — значит, нужно это делать. Если есть необходимость что‑то перепрофилировать — не хотелось бы, конечно, потому что нужно осуществлять работу в текущем режиме, но, если есть такая необходимость, оцените, пожалуйста, эту необходимость, посоветуйтесь со специалистами Минздрава, со своими специалистами, поближе будьте к ним в этот период времени и принимайте соответствующие решения», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, президент поручил незамедлительно выделить регионам 10 млрд рублей на меры по борьбе с коронавирусом.

«Деньги должны пойти — сейчас говорю о региональной помощи — на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально‑технической базы, на тестирование. Именно на борьбу с COVID‑инфекцией, именно на эти цели, а не на какие‑то другие», — заявил Путин.

Президент также напомнил, что часть россиян, болеющих в лёгкой форме, готовы проходить лечение амбулаторно. В этой связи правительство приняло решение обеспечить данные категории граждан бесплатными лекарствами, сказал Путин.

«Обсуждалась цифра в пять с небольшим миллиардов. Прошу не затягивать с этим решением, давайте договоримся. Прошу эти средства выделить незамедлительно», — распорядился президент.

В ходе совещания Путин сообщил, что к нему поступали просьбы отправить в регионы комиссии для проверки текущей ситуации в здравоохранении, и поручил Татьяне Голиковой заняться этим вопросом.

Напомним, за последние сутки в России было выявлено 16 202 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 с начала эпидемии в стране достигло 1 563 976, выздоровел 1 171 301 пациент, скончались 26 935 человек.

В Москве и ряде регионов действуют ограничительные меры, призванные остановить распространение инфекции, среди которых обязательное ношение масок в общественных местах. Также власти рекомендовали исходя из эпидемиологической ситуации устанавливать запрет на проведение массовых мероприятий с 23:00 до 6:00, а также усилить санитарно-противоэпидемиологические меры в отношении лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.