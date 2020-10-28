Путин обратился к главам регионов из-за ситуации с COVID-19

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Президент России Владимир Путин призвал руководителей регионов не забывать о своей ответственности в ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства.
Путин обратился к главам регионов из-за ситуации с COVID-19
  • РИА Новости

«Хочу обратиться к руководителям регионов Российской Федерации. Мы отслеживаем, как Татьяна Алексеевна (Голикова. — RT) сказала, ситуацию в каждой территории, помогаем и будем помогать. Но не забывайте, пожалуйста, о своей ответственности», — сказал глава государства.

Он потребовал «самым серьёзным образом отнестись к тому, что необходимо делать прямо сейчас».

Так, подчеркнул российский лидер, если есть необходимость что-то перепрофилировать, разворачивать дополнительные койки, значит, нужно это делать.

За последние сутки в стране выявили 16 202 новых случая коронавирусной инфекции, за всё время — 1 563 976. 

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