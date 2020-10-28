Путин в ситуации с коронавирусом призвал держать руку на пульсе

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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
Путин в ситуации с коронавирусом призвал держать руку на пульсе
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«Мы не говорим, там, о какой-то второй волне, но как вот мы совсем недавно, ещё утром обсуждали, до некоторых регионов ещё первая волна только докатывается, по мнению специалистов. Надо держать руку на пульсе и реагировать эффективно, своевременно реагировать на происходящие события», — сказал он на совещании с членами правительства.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 16 202 новых случая коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 1 563 976 пациентов с COVID-19. 

В настоящее время в стране проведено более 58,7 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.

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