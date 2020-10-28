Голикова назвала число лечащих больных COVID-19 медработников

Короткая ссылка
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, сколько медицинских работников задействовано в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Голикова назвала число лечащих больных COVID-19 медработников
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

«Сегодня почти 82 тыс. врачей, 128 тыс. медицинских работников и 58 тыс. младшего медицинского персонала оказывают помощь ковидным больным», — сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Она добавила, что также были привлечены более 24 тыс. студентов медицинских вузов и колледжей и более 11 тыс. ординаторов и 500 педагогов.

Ранее Голикова рассказала, как обстоит ситуация с коечным фондом для пациентов с COVID-19 в стране.

Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить