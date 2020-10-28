Голикова назвала число лечащих больных COVID-19 медработников

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, сколько медицинских работников задействовано в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Сегодня почти 82 тыс. врачей, 128 тыс. медицинских работников и 58 тыс. младшего медицинского персонала оказывают помощь ковидным больным», — сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Она добавила, что также были привлечены более 24 тыс. студентов медицинских вузов и колледжей и более 11 тыс. ординаторов и 500 педагогов.

Ранее Голикова рассказала, как обстоит ситуация с коечным фондом для пациентов с COVID-19 в стране.

Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.