Голикова рассказала о ситуации с коечным фондом в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, как обстоит ситуация с коечным фондом для пациентов с COVID-19 в стране.

По её словам, в настоящий момент в России свободны более 19% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, при этом в 16 регионах страны занятость коечного фонда составляет более 90%, в пяти — более 95%.

«На утро вчерашнего дня оставались свободными 19,1% коечного фонда. При этом доля свободных коек ниже среднероссийского уровня отмечается в 46 регионах, наиболее критичная ситуация отмечается в 16 регионах, где занятость коек составляет более 90%. В пяти занято более 95% коечного фонда», — сказала она.

Голикова также уточнила, что всего в России развернуто 223,1 тыс. коек для больных коронавирусом, из них 123 тыс. коек оснащены подачей кислорода и 28,4 тыс. коек оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал на оперативном совещании о создании дополнительных коек для пациентов с COVID-19 в Подмосковье.