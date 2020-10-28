Голикова рассказала о ситуации с коечным фондом в России

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Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, как обстоит ситуация с коечным фондом для пациентов с COVID-19 в стране.
Голикова рассказала о ситуации с коечным фондом в России
  • РИА Новости

По её словам, в настоящий момент в России свободны более 19% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, при этом в 16 регионах страны занятость коечного фонда составляет более 90%, в пяти — более 95%.

«На утро вчерашнего дня оставались свободными 19,1% коечного фонда. При этом доля свободных коек ниже среднероссийского уровня отмечается в 46 регионах, наиболее критичная ситуация отмечается в 16 регионах, где занятость коек составляет более 90%. В пяти занято более 95% коечного фонда», — сказала она.

Голикова также уточнила, что всего в России развернуто 223,1 тыс. коек для больных коронавирусом, из них 123 тыс. коек оснащены подачей кислорода и 28,4 тыс. коек оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких. 

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал на оперативном совещании о создании дополнительных коек для пациентов с COVID-19 в Подмосковье.

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