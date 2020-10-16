Воробьёв сообщил о создании коек для больных с COVID-19 в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал на оперативном совещании о создании коек для пациентов с COVID-19 в Подмосковье.

«Мы делаем всё необходимое, чтобы создать дополнительные бригады, приобрести дополнительные автомобили, в том числе неотложной помощи», — цитирует Воробьёва телеканал «360».

Губернатор отметил, что «большая работа ведётся по созданию коечного фонда».

«Мы, основываясь уже на опыте весенней работы, создаём дополнительные койки по географическому принципу, чтобы не было перепробега... Всего в октябре, как я уже говорил, мы создадим минимум 15 тыс. коек. Сейчас есть потенциал для увеличения до 18 тыс. коек», — заявил глава региона.

Ранее Воробьёв подписал постановление, предполагающее, что с 17 октября в регионе с 00:00 до 08:00 запрещается посещение развлекательных заведений.

По данным оперативного штаба, за сутки в России зафиксировали 15 150 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев за весь период эпидемии в стране достигло 1 369 313.

Эпидемиолог Олег Юрин, научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.