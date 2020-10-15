В Подмосковье запретят ночью посещать развлекательные заведения
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Об этом информирует РИА Новости.
В постановлении говорится, что «под развлекательными мероприятиями в целях настоящего пункта понимаются коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкального произведения и другие подобные мероприятия».
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