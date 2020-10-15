В Подмосковье запретят ночью посещать развлекательные заведения

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, предполагающее, что с 17 октября в регионе с 00:00 до 08:00 запрещается посещение развлекательных заведений.
В Подмосковье запретят ночью посещать развлекательные заведения
  • Pixabay

Об этом информирует РИА Новости.

В постановлении говорится, что «под развлекательными мероприятиями в целях настоящего пункта понимаются коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкального произведения и другие подобные мероприятия».

Ранее мэр Москвы Собянин сообщил, что в ночных заведениях Москвы в рамках борьбы с распространением коронавируса введут систему регистрации номера телефона.

Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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