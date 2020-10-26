«Без комментариев»: Путин отреагировал на слова Трампа о коммерческих отношениях Байдена с Россией

Президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» отреагировал на заявление лидера США Дональда Трампа о том, что Джо Байден якобы получает деньги от России. По словам Путина, у сына Байдена Хантера «на Украине действительно был — а может быть, и есть — бизнес», однако это «касается американцев и украинцев». Кроме того, Путин положительно оценил антитеррористическую работу США в Афганистане и сотрудничество между Москвой и Вашингтоном в этой сфере.

Президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» прокомментировал заявление лидера США Дональда Трампа о том, что у сына Джо Байдена Хантера якобы были коммерческие отношения с Россией.

Напомним, 22 октября Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов заявил, что его соперник на президентских выборах Джо Байден якобы получал российские деньги и был в хороших отношениях с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, а также с его вдовой Еленой Батуриной. Сам Байден отверг эти обвинения.

Владимир Путин, комментируя в ходе интервью заявление американского президента, подчеркнул, что ему об этом неизвестно.

При этом Путин напомнил, что Елена Батурина занималась и «может, занимается бизнесом», и допустил, что она могла иметь многочисленные деловые связи «со своими зарубежными партнёрами».

«Есть ли в этом числе американцы — я просто об этом ничего не знаю, мне просто об этом ничего не известно», — сказал Путин.

Комментируя деятельность Хантера Байдена, Владимир Путин отметил, что у того «на Украине действительно был — а может быть, и есть — бизнес», и добавил, что это не касается России, а «касается американцев и украинцев».

«Ну да, у него там как минимум известна одна компания, которую он фактически возглавлял и, судя по всему, неплохо зарабатывал, хорошо зарабатывал, но я не вижу здесь никакого криминала. Во всяком случае, нам об этом ничего не известно… Это компания, которая работала в области добычи нефти и газа», — сказал российский лидер.

Глава государства также ответил на вопрос о своих отношениях с Юрием Лужковым, отметив, что они были «официальные, но весьма доверительные». Таким образом он отреагировал на слова Трампа о том, что «Путин дружил с Лужковым».

«Мне лучше знать, какие у меня были отношения с Юрием Михайловичем. Юрий Михайлович был очень уважаемым человеком в стране, и я к нему так и относился — с уважением», — подчеркнул Путин.

Дональд Трамп и Джо Байден

Reuters

© Brian Snyder

Вместе с тем лидер страны не стал комментировать заявление Трампа о том, что Россия якобы «до сих пор платит Байдену деньги».

«Без комментариев», — сказал президент.

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В ходе интервью Путин также отметил, что пребывание американских войск в Афганистане не противоречит национальным интересам России.

«Мы изначально поддерживали пребывание американских войск в Афганистане, в своё время проголосовали за соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН», — указал он.

Путин добавил, что на фоне вывода военного контингента США из Афганистана «возникает и много рисков», хотя это и создаёт дополнительные условия для афганского примирения. По его словам, Россия воспринимает деятельность американцев в Афганистане как «антитеррористическую работу».

Как отметил глава государства, Москва и Вашингтон сотрудничают в данном направлении и он в прошлом даже благодарил президента США Дональда Трампа, так как полученная от Вашингтона информация помогала предотвратить теракты на российской территории.



«Мы, в свою очередь, стараемся ответить тем же, у нас есть такая договорённость с президентом США, с действующим главой государства», — заметил Путин.

Ранее в ходе дебатов Джо Байден заявил, что Россия якобы «платит деньги за убийства американских солдат в Афганистане». По словам Путина, такие заявления «звучат как минимум странно и не имеют под собой абсолютно никаких оснований». Глава государства напомнил, что изначально такая информация появилась в американских СМИ.

«А после этого официальные лица на высшем военном уровне, а затем и на уровне спецслужб американских заявили, что у них нет подтверждения информации подобного рода. Это в высшей мере странно — что газеты некоторые в США читают, а заявления своих официальных лиц оставляют без внимания», — подчеркнул Путин.

Поводом для дискуссии о предполагаемом сотрудничестве Москвы с «Талибаном»* стала публикация газеты The New York Times, в которой со ссылкой на анонимные источники в американской разведке сообщалось о том, что Россия якобы назначала вознаграждение талибам за нападения на военных США и союзников по коалиции в Афганистане. Эта информация была получена разведкой якобы во время допросов захваченных в плен «повстанцев».

Издание утверждало, что глава Белого дома Дональд Трамп был извещён об этом, но не принял никаких мер против России. Материал The New York Times был опубликован 26 июня.

Спустя несколько дней издание развило тему в новой статье. В ней говорилось, что американские чиновники якобы перехватили электронные данные с переводами финансов от разведки России на счёт, связанный с «Талибаном».

Однако позднее командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил, что данные о том, что Россия якобы награждала боевиков движения «Талибан» за атаки на американских военнослужащих, пока не получили подтверждения.

Председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли также заявил, что властям США неизвестно о случаях руководства атаками талибов со стороны России. С аналогичным заявлением ранее выступил и глава Пентагона Марк Эспер.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.