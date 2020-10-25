Путин отреагировал на слова Трампа о получении Байденом денег от России

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RT
Президент России Владимир Путин оставил без комментариев слова американского лидера Дональда Трампа о том, что его конкурент на президентских выборах от Демократической партии Джо Байден якобы получает российские деньги.
Путин отреагировал на слова Трампа о получении Байденом денег от России
  • РИА Новости
  • © Алексей Дружинин

«Без комментариев», — ответил Путин на просьбу журналиста Павла Зарубина прокомментировать данное заявление Трампа для программы «Москва. Кремль. Путин».

Также Путин прокомментировал заявление Трампа о том, что у сына Джо Байдена были коммерческие отношения с Россией.

23 октября Дональд Трамп заявил, что его соперник на президентских выборах Джо Байден получал российские деньги и был в хороших отношениях с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

Байден отверг эти обвинения.

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