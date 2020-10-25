Путин оценил вероятность коммерческих связей сына Байдена и Батуриной

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Российский президент Владимир Путин прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что у сына Джо Байдена были коммерческие отношения с Россией.
Путин оценил вероятность коммерческих связей сына Байдена и Батуриной
  • РИА Новости

На вопрос Павла Зарубина в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» о том, известно ли российскому лидеру что-либо о коммерческих отношениях сына Байдена со вдовой экс-мэра Москвы Еленой Батуриной, Путин ответил отрицательно.

При этом он напомнил, что «Елена Батурина занималась и, может быть, занимается бизнесом, наверное, у неё были многочисленные деловые связи» со своими зарубежными партнёрами.

«Есть ли в этом числе американцы, я просто об этом ничего не знаю, мне просто об этом ничего не известно», — сказал Путин.

Он также отметил, что у Байдена «на Украине действительно был — а может быть, и есть — бизнес», однако это России не касается, а «касается американцев и украинцев».

«Ну да, у него там как минимум известна одна компания, которую он фактически возглавлял и, судя по всему, неплохо зарабатывал, хорошо зарабатывал, но я не вижу здесь никакого криминала. Во всяком случае, нам об этом ничего не известно... Это компания, которая работала в области добычи нефти и газа», — сказал президент России.

23 октября Дональд Трамп заявил, что его соперник на президентских выборах Джо Байден получал российские деньги и был в хороших отношениях с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

Байден отверг эти обвинения.

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