«Двое в тяжёлом состоянии»: что известно о пожаре на складе боеприпасов в Рязанской области

Число пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов и возникших после этого пожаров в Рязанской области возросло до 13. По словам главы территориального Центра медицины катастроф Сергея Кузьминова, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. ЧП привело к разрушению более 20 строений в прилегающих к военному объекту населённых пунктах, местные жители эвакуированы. В ночь на 8 октября специалисты Минобороны провели наземную разведку на территории склада, также оценивается ситуация в эпицентре пожара. Сообщается о снижении интенсивности взрывов.

Число пострадавших из-за взрывов на складе боеприпасов возле посёлка Желтухино Рязанской области выросло до 13, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Уточняется, что десять человек находятся в Скопинском межрайонном медицинском центре, а ещё трое пострадавших — в Ряжском ММЦ.

«Двое в тяжёлом состоянии. Это госпитализированная в реанимацию Скопинской райбольницы женщина с черепно-мозговой травмой. И второй — в ряжской больнице мужчина, пожарный, у которого ожоги лица и дыхательных путей», — сообщил глава территориального Центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.

По данным источника агентства в экстренных службах, детонация боеприпасов и возникшие после разлёта осколков возгорания травы привели к разрушению более 20 строений в прилегающих к территории военного объекта населённых пунктах.

В свою очередь, глава Шелемишевского сельского поселения Роман Захаров рассказал, что из посёлка Желтухино эвакуированы все жители — около 1 тыс. человек.

«Взрывы уменьшились, одиночные подрывы идут пока. Какова обстановка на месте, неизвестно. Не заходили туда. Как только будет разрешено нам, тогда сможем зайти», — цитирует его ТАСС.

Ранее в МЧС России сообщали, что из близлежащих населённых пунктов в радиусе 5 км эвакуировали более 2,3 тыс. человек. Позднее радиус эвакуации был расширен до 25 км.

В Министерстве обороны сообщили, что к утру 8 октября группировка по ликвидации пожара включает в себя свыше 650 военнослужащих, 194 единицы военной и специальной техники, четыре самолёта Ил-76 и три вертолёта Ми-8. На место ЧП прибыли около 120 специалистов инженерных подразделений Западного военного округа и 32 единицы военной и специальной техники, в том числе пять робототехнических комплексов «Уран-6» и «Уран-14». Для мониторинга обстановки задействованы беспилотные летательные аппараты различных типов.

«Около 02:00 8 октября специалистам Минобороны России удалось провести наземную разведку технической территории арсенала, благодаря которой были определены предварительные варианты дальнейших действий по ликвидации последствий ЧС», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что будет проведена рекогносцировка эпицентра пожара.

«Целью рекогносцировки будет являться оценка ситуации в эпицентре пожара, определение мест оставшихся очагов возгорания и зон риска для дальнейшего принятия решений на применение средств пожаротушения и разминирования», — говорится в сообщении.

Как заявили в Минобороны, к утру снизилась интенсивность взрывов — они происходят с временным промежутком от 15 до 25 минут.

На месте происшествия находятся замглавы ведомства Дмитрий Булгаков, руководитель МЧС Евгений Зиничев и губернатор Рязанской области Николай Любимов.

7 октября в пресс-службе Западного военного округа сообщали, что на территории воинской части в Скопинском районе Рязанской области загорелась трава, из-за сильного ветра огонь перекинулся на склад, где хранились артиллерийские боеприпасы. Как сообщало РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона, на месте ЧП находятся 113 хранилищ с ракетами и артиллерийским вооружением, их общая вместимость 75 тыс. т.

Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации, была объявлена эвакуация жителей. Управление МЧС по Рязанской области открыло горячую линию. Также было приостановлено движение транспорта по федеральной автотрассе «Каспий». К утру 8 октября на автотрассе Каспий было организовано регулируемое движение. По словам Дмитрия Булгакова, железнодорожное сообщение не прерывалось.

«Ситуация пока сложная, потому что непонятно, сколько времени будут продолжать детонировать боеприпасы. Самое главное — безопасность людей, их эвакуация и размещение под контролем», — говорил Любимов.

Военный следственный отдел Следственного комитета по Рязанскому гарнизону возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 349 УК РФ («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих»). Создана следственная группа.