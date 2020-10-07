Четыре Ил-76 готовы к перебазированию под Рязань для тушения пожара

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Четыре самолёта Ил-76 ВКС России готовы к перебазированию на один из аэропортов Рязанской области для тушения пожара на арсенале. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Четыре Ил-76 готовы к перебазированию под Рязань для тушения пожара
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«Минобороны России усиливает группировку авиационной техники для тушения на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в населённом пункте Желтухино Рязанской области. В готовности к перебазированию из Псковской и Тверской областей на один из аэродромов в Рязанской области находятся четыре самолёта Ил-76 военно-транспортной авиации воздушно-космических сил, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2», — приводит сообщение оборонного ведомства РИА Новости.

Как стало известно ранее, из 14 населённых пунктов Рязанской области эвакуированы уже более 1,6 тыс. человек.

Согласно данным Западного военного округа, пожар произошёл на складе артиллерийских боеприпасов в районе населённого пункта Желтухино из-за загоревшейся травы. Федеральную трассу «Каспий» перекрыли.

На место происшествия вылетает глава МЧС России Евгений Зиничев.

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