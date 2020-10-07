К месту пожара в Рязанской области вылетел замминистра обороны

К месту пожара на арсенале в Рязанской области вылетел заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков.

«Комиссия Минобороны России под руководством заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова вылетела в Рязанскую область к месту чрезвычайного происшествия на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населённого пункта Желтухино», — цитирует ведомство ТАСС.

В комиссию вошли специалисты Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны и штаба материально-технического обеспечения Вооружённых сил.

Как стало известно ранее, из 14 населённых пунктов Рязанской области эвакуированы уже более 1,6 тыс. человек.

Согласно данным Западного военного округа, пожар произошёл на складе артиллерийских боеприпасов в районе населённого пункта Желтухино из-за загоревшейся травы.

Военные прокуроры начали проверку в связи с пожаром.