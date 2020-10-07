К месту пожара в Рязанской области вылетел замминистра обороны

Короткая ссылка
К месту пожара на арсенале в Рязанской области вылетел заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков.
К месту пожара в Рязанской области вылетел замминистра обороны
  • © Стоп-кадр видео очевидца

«Комиссия Минобороны России под руководством заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова вылетела в Рязанскую область к месту чрезвычайного происшествия на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населённого пункта Желтухино», — цитирует ведомство ТАСС.

В комиссию вошли специалисты Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны и штаба материально-технического обеспечения Вооружённых сил.

Как стало известно ранее, из 14 населённых пунктов Рязанской области эвакуированы уже более 1,6 тыс. человек.

Согласно данным Западного военного округа, пожар произошёл на складе артиллерийских боеприпасов в районе населённого пункта Желтухино из-за загоревшейся травы.

Военные прокуроры начали проверку в связи с пожаром.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить