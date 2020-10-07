Военные инженеры отправились к горящему арсеналу в Рязанской области

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В Минобороны России заявили, что около 100 военных инженеров были отправлены к горящему арсеналу в Рязанской области.
Военные инженеры отправились к горящему арсеналу в Рязанской области
  • © Стоп-кадр видео очевидца

«Сводный отряд подразделений инженерных войск Западного военного округа направлен к месту чрезвычайного происшествия на территории склада хранения боеприпасов», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в составе отряда более 15 единиц военной и специальной техники, в том числе инженерные машины разграждения ИМР-2, робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14», а также «около 100 специалистов инженерных войск».

«В тушении пожара задействованы 11 единиц специальной военной техники Минобороны России, в том числе два пожарных танка, два специальных бронированных пожарных автомобиля и пять пожарных машин, а также около 150 военнослужащих», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области произошёл пожар на площадке хранения артиллерийских боеприпасов. На место происшествия вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев.

Военные прокуроры уже начали проверку в связи с произошедшим.

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