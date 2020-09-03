VR, AR, подкасты и кино: #СтраницыПобеды запускают полную версию сайта к 75-летию окончания Второй мировой войны

Уникальный контент проекта RT #СтраницыПобеды — «оживающие» рисунки детей блокадного Ленинграда, виртуальное посвящение школьников трагедии Освенцима, вариативный шрифт из надписей на Рейхстаге и многое другое — стал доступен на полностью обновлённом сайте, запустившемся к 75-летию окончания Второй мировой войны.

#СтраницыПобеды стартовали в июне 2019 года с запуском шрифта «Май», в основе которого лежат прописные буквы из надписей, которые советские солдаты оставили на стенах Рейхстага весной 1945 года. Полностью проект запустился в январе: платформы в социальных сетях Twitter, «ВКонтакте», Facebook, Instagram и YouTube искали новые способы рассказать о Великой Отечественной войне — от почасовой хроники «в реальном времени» до подкастов или нового прочтения документальных кадров.

Обновлённый сайт #СтраницыПобеды собрал все уникальные проекты, созданные за полтора года работы различными командами, в которые вошли более ста человек: московские школьники, студенты-дизайнеры, digital-, VR- и AR-художники, граффитчики, композиторы, эксперты по исторической, военной и социальной тематике и многие другие.

Рисунки детей блокадного Ленинграда «оживают» в виртуальной реальности, известный график Пётр Банков и CG-художник Алексей Захаров создают «поющие» военные плакаты, композитор Максим Макарычев пишет сквозной музыкальный рисунок «Бесконечного письма» с фронта, историк-любитель Леонид Игнатенко повторяет путь Красной армии от Бреста до Берлина — и так рождается фильм-путешествие о войне, в котором идёт постоянный диалог прошлого и настоящего.

VR-фильм «Уроки Аушвица», созданный московскими школьниками после поездки в бывший концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), уже удостоен нескольких наград на международных фестивалях. В августе жюри Digiday Media Awards Europe присудило победу фильму в категории «Лучшее использование видео». Проект обошёл работы CNN, Sky News и Hearst UK.

Этот и многие другие проекты стали доступны на полностью обновлённом сайте #СтраницыПобеды. Также продолжается выставка в парках Москвы, посвящённая фронтовой переписке времён Великой Отечественной войны. Пронзительные строки из сохранившихся писем можно увидеть в парках «Красная Пресня», «Северное Тушино» и «Кузьминки-Люблино» до 13 сентября. Заключительная экспозиция откроется в парке искусств «Музеон» 15 сентября и проработает до конца месяца.