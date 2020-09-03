VR, AR, подкасты и кино: #СтраницыПобеды запускают полную версию сайта к 75-летию окончания Второй мировой войны
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#СтраницыПобеды стартовали в июне 2019 года с запуском шрифта «Май», в основе которого лежат прописные буквы из надписей, которые советские солдаты оставили на стенах Рейхстага весной 1945 года. Полностью проект запустился в январе: платформы в социальных сетях Twitter, «ВКонтакте», Facebook, Instagram и YouTube искали новые способы рассказать о Великой Отечественной войне — от почасовой хроники «в реальном времени» до подкастов или нового прочтения документальных кадров.
Обновлённый сайт #СтраницыПобеды собрал все уникальные проекты, созданные за полтора года работы различными командами, в которые вошли более ста человек: московские школьники, студенты-дизайнеры, digital-, VR- и AR-художники, граффитчики, композиторы, эксперты по исторической, военной и социальной тематике и многие другие.
Рисунки детей блокадного Ленинграда «оживают» в виртуальной реальности, известный график Пётр Банков и CG-художник Алексей Захаров создают «поющие» военные плакаты, композитор Максим Макарычев пишет сквозной музыкальный рисунок «Бесконечного письма» с фронта, историк-любитель Леонид Игнатенко повторяет путь Красной армии от Бреста до Берлина — и так рождается фильм-путешествие о войне, в котором идёт постоянный диалог прошлого и настоящего.
VR-фильм «Уроки Аушвица», созданный московскими школьниками после поездки в бывший концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), уже удостоен нескольких наград на международных фестивалях. В августе жюри Digiday Media Awards Europe присудило победу фильму в категории «Лучшее использование видео». Проект обошёл работы CNN, Sky News и Hearst UK.
Этот и многие другие проекты стали доступны на полностью обновлённом сайте #СтраницыПобеды. Также продолжается выставка в парках Москвы, посвящённая фронтовой переписке времён Великой Отечественной войны. Пронзительные строки из сохранившихся писем можно увидеть в парках «Красная Пресня», «Северное Тушино» и «Кузьминки-Люблино» до 13 сентября. Заключительная экспозиция откроется в парке искусств «Музеон» 15 сентября и проработает до конца месяца.
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Фотовыставка «Бесконечное письмо» 🕊️ ⠀ На территории парка «Красная Пресня» началась фотовыставка «Бесконечное письмо» – это графическая серия работ в рамках соцмедиа-проекта телеканала RT @rtrussian. ⠀ 🕊️ В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на странице проекта @pobeda.page информационный телеканал RT @rtrussian опубликовали сотни отрывков из фронтовых писем с иллюстрациями студентов школы дизайна РАНХиГС при участии известных художников Петра Банкова и Михаила Соркина. ⠀ 🕊️✉️ Письма из передовой, из госпиталей, военных училищ, заводов и оставленного дома... ⠀ 📍Фотовыставка располагается на территории парка «Красная Пресня», на центральной аллее, 🗓️ с 31 августа по 13 сентября. ⠀ Организатор: @rtrussian _______ #ПаркКраснаяПресня #ВсеВпарк #Фотовыставка #БесконечноеПисьмо #ПисьмаПобеды