«Бесконечное письмо»: в парках Москвы открылась выставка RT и молодых дизайнеров РАНХиГС, посвящённая 75-летию Победы

В Сокольниках и других парках Москвы стартовала выставка «Бесконечное письмо», рассказывающая о буднях Великой Отечественной войны. Отрывки из частных переписок, рисующие неофициальный образ самого крупного военного конфликта прошлого столетия, стали источником вдохновения для современных дизайнеров и художников. Среди них не только студенты Школы дизайна РАНХиГС, но и известные графики Михаил Соркин и Пётр Банков. Работы Петра Банкова, в частности, получили совершенно новое измерение: их можно «послушать» через приложение дополненной реальности.

Выставка пройдёт в три этапа: 17 августа — 30 августа 2020 года в Лианозовском, Гончаровском, Перовском и Бабушкинском парках, в парках «Ангарские пруды» и «Сокольники», в парке у Джамгаровского пруда и сквере по Олонецкому проезду.

31 августа — 13 сентября 2020 года в парках «Красная Пресня», «Северное Тушино» и «Кузьминки-Люблино».

15 сентября — 30 сентября 2020 года в парке искусств «Музеон».

Выставка организована при поддержке Департамента культуры Москвы и Объединённой дирекции «Мосгорпарк».

«Мы благодарны «Мосгорпарку» за уникальную возможность представить наш проект в главных парках столицы. Каждая отдельная экспозиция уникальна: было сделано более 200 плакатов с цитатами из фронтовых писем и оригинальными иллюстрациями студентов школы дизайна РАНХиГС. Эта интерактивная выставка, мы надеемся, тронет за живое, ведь она про любовь, про чувства, про эмоции. Это живая память — связь времён в важных строчках из военных писем и в рисунках сегодняшних молодых художников», — говорит заместитель главного редактора RT, автор идеи проекта «Бесконечное письмо» Кирилл Карнович-Валуа.

Проект «Бесконечное письмо», стартовавший в Instagram в январе, собрал отрывки из сотен сохранившихся писем Великой Отечественной войны. Солдаты пишут своим матерям и жёнам о том, как приходится лежать под падающими с самолётов бомбами, как они идут мимо сожжённых деревень, как погибают их друзья, и бесконечно беспокоятся о тех, кто остался дома тяжело работать на заводах и полях. Обычные люди, жившие более 70 лет назад, встретились со своими ровесниками: большинству художников, работавших над проектом, нет и 25 лет.

«Нам — тем, кто не был на войне, — сложно понять, что это. Но мы способны почувствовать эмоции и чувства людей военного времени, читая их письма для родных. Меня восхищает, что люди, несмотря на трудные, чудовищные времена, всё равно сохраняют человечность, доброту и проявляют заботу о близких», — рассказала Алла Димарева, студентка третьего курса Школы дизайна РАНХиГС.

Работы выполнены в разной технике и манере: коллаж, уголь, масло, аппликация и др. Некоторые из них могут «оживать»: для выставки было разработано приложение дополненной реальности. В частности, плакаты, созданные известным художником Петром Банковым, исполняют военные песни и стихотворения, которыми были вдохновлены работы. Скачать приложения для iPhone можно здесь.

Ранее проект «Бесконечное письмо» проводил онлайн-выставку в парках Москвы. Посмотреть ее целиком можно по хештегу #БесконечноеПисьмоВыставка в сетях Instagram, Facebook и ВК. Также ко дню проведения Парада Победы был выпущен саундтрек проекта.

«Бесконечное письмо» — часть масштабного проекта RT #СтраницыПобеды. Проект собрал современных художников, историков, журналистов и экспертов в самых разных областях, чтобы рассказать о тяжёлых днях войны современным языком в Instagram, YouTube, Facebook, ВК и Twitter.