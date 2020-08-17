«Бесконечное письмо»: в парках Москвы открылась выставка RT и молодых дизайнеров РАНХиГС, посвящённая 75-летию Победы
Выставка пройдёт в три этапа: 17 августа — 30 августа 2020 года в Лианозовском, Гончаровском, Перовском и Бабушкинском парках, в парках «Ангарские пруды» и «Сокольники», в парке у Джамгаровского пруда и сквере по Олонецкому проезду.
31 августа — 13 сентября 2020 года в парках «Красная Пресня», «Северное Тушино» и «Кузьминки-Люблино».
15 сентября — 30 сентября 2020 года в парке искусств «Музеон».
Выставка организована при поддержке Департамента культуры Москвы и Объединённой дирекции «Мосгорпарк».
«Мы благодарны «Мосгорпарку» за уникальную возможность представить наш проект в главных парках столицы. Каждая отдельная экспозиция уникальна: было сделано более 200 плакатов с цитатами из фронтовых писем и оригинальными иллюстрациями студентов школы дизайна РАНХиГС. Эта интерактивная выставка, мы надеемся, тронет за живое, ведь она про любовь, про чувства, про эмоции. Это живая память — связь времён в важных строчках из военных писем и в рисунках сегодняшних молодых художников», — говорит заместитель главного редактора RT, автор идеи проекта «Бесконечное письмо» Кирилл Карнович-Валуа.
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Фронтовые письма. Заветные «треугольники» были главной нитью, связывающей солдат с их семьями в тяжёлые годы Великой Отечественной войны. Писем ждали дома. Писем ждали на фронте. ⠀ В честь 75-летия Победы телеканал RT @rtrussian создал проект #БесконечноеПисьмо, в котором собраны сотни пронзительных фронтовых посланий. Над иллюстрациями работали молодые дизайнеры школы РАНХиГС @designranepa, а также известные художники Пётр Банков и Михаил Соркин. ⠀ Приглашаем посетить онлайн-выставку проекта, в которой участвуют тринадцать парков Москвы. Все работы можно посмотреть по хэштегу #БесконечноеПисьмоВыставка. ⠀ Выставка организована при поддержке Департамента культуры города Москвы @kultura_mos и Объединенной дирекции «Мосгорпарк» @mosgorpark. Это лишь небольшая часть экспозиции, которая готовится к показу в парках Москвы. ⠀ «Бесконечное Письмо» ― это эмоциональный трибьют любви, которая побеждает, наперекор войне и смерти. ⠀ #ЛПМитино #СтраницыПобеды #ПисьмаПобеды #БесконечноеПисьмо #вов #75летПобеды #Победа75 #втораямировая #VictoryPages #ww2
Проект «Бесконечное письмо», стартовавший в Instagram в январе, собрал отрывки из сотен сохранившихся писем Великой Отечественной войны. Солдаты пишут своим матерям и жёнам о том, как приходится лежать под падающими с самолётов бомбами, как они идут мимо сожжённых деревень, как погибают их друзья, и бесконечно беспокоятся о тех, кто остался дома тяжело работать на заводах и полях. Обычные люди, жившие более 70 лет назад, встретились со своими ровесниками: большинству художников, работавших над проектом, нет и 25 лет.
«Нам — тем, кто не был на войне, — сложно понять, что это. Но мы способны почувствовать эмоции и чувства людей военного времени, читая их письма для родных. Меня восхищает, что люди, несмотря на трудные, чудовищные времена, всё равно сохраняют человечность, доброту и проявляют заботу о близких», — рассказала Алла Димарева, студентка третьего курса Школы дизайна РАНХиГС.
Работы выполнены в разной технике и манере: коллаж, уголь, масло, аппликация и др. Некоторые из них могут «оживать»: для выставки было разработано приложение дополненной реальности. В частности, плакаты, созданные известным художником Петром Банковым, исполняют военные песни и стихотворения, которыми были вдохновлены работы. Скачать приложения для iPhone можно здесь.
Ранее проект «Бесконечное письмо» проводил онлайн-выставку в парках Москвы. Посмотреть ее целиком можно по хештегу #БесконечноеПисьмоВыставка в сетях Instagram, Facebook и ВК. Также ко дню проведения Парада Победы был выпущен саундтрек проекта.
«Бесконечное письмо» — часть масштабного проекта RT #СтраницыПобеды. Проект собрал современных художников, историков, журналистов и экспертов в самых разных областях, чтобы рассказать о тяжёлых днях войны современным языком в Instagram, YouTube, Facebook, ВК и Twitter.