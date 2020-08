Проект RT к 75-летию Победы стал «Лучшим из лучших» по итогам премии Red Dot

Документальный VR-фильм «Уроки Аушвица», постер-поэма художника Петра Банкова и #ШрифтПобеды «Май», созданные в рамках проекта RT #СтраницыПобеды к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, получили семь наград, в том числе две высшие, одной из старейших премий в области дизайна и бренд-коммуникаций Red Dot Award.

VR-фильм RT «Уроки Аушвица», сочетающий в себе элементы виртуальной реальности и технологию объёмной съёмки, получил две высшие награды Red Dot: Best of the Best в категориях «Онлайн: Спецпроекты» и «Интерфейс и UX-дизайн: Компьютерная 3D-графика». Фильм также удостоен двух наград Red Dot Winner в номинациях «Фильмы и анимация: Короткометражки» и «Иллюстрации». «Уроки Аушвица», приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), создан совместно с VR-художником Денисом Семёновым на основе 3D-рисунков учащихся московской школы №548.

Постер-поэма «Четыре строчки про войну», объединившая плакаты российского художника Петра Банкова со стихотворениями и песнями военных и послевоенных лет, отмечена наградами Red Dot Winner в категориях «Типографика: Постеры» и «Постеры: Серия». Уникальный шрифт «Май», разработанный RT в рамках проекта #СтраницыПобеды, получил награду Red Dot Winner в категории «Типографика: Шрифты».

«Проект RT #СтраницыПобеды задумывался как новый подход к осмыслению наследия Великой Отечественной войны — через новые медиа, через цифровое искусство, через интерактивный дизайн. Для нас большая честь, что сразу три элемента нашего проекта получили высокую оценку столь взыскательного жюри в составе топ-профессионалов креативных индустрий со всего мира», — сказал автор идеи, креативный директор проекта #СтраницыПобеды Кирилл Карнович-Валуа.

Масштабный документальный цифровой проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, был реализован на пяти социальных медиаплатформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube. Ранее проект завоевал международные награды ADC Awards, Webby Awards, Shorty Awards и другие.

Премия Red Dot Award вручается с 1955 года. Ежегодно за награды борются крупнейшие мировые бренды. В 2019 году награду премии получила книга с элементами дополненной реальности (augmented reality, AR), созданная RT в рамках мультимедийного соцмедиапроекта #Romanovs100.