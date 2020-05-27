RT вошёл в топ-3 рейтинга креативности по итогам премии ADC Awards

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Книга исторического проекта RT #Romanovs100 с элементами дополненной реальности (augmented reality, AR) и уникальный шрифт «Май» получили награды одной из старейших премий в области дизайна и рекламы ADC Awards.
RT вошёл в топ-3 рейтинга креативности по итогам премии ADC Awards
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По сумме баллов RT вошёл в топ-3 рейтинга креативности в разделе in-house («Самостоятельно разработанные проекты»).

Жюри премии присудило AR-книге мультимедийного проекта RT #Romanovs100, созданного к 100-летию со дня расстрела царской семьи, бронзовые награды в двух номинациях: «UX/UI-дизайн» и «Использование технологий». Книга была отмечена почётным знаком ещё в пяти категориях.

Уникальный шрифт «Май», разработанный RT в рамках проекта #СтраницыПобеды, удостоен почётного знака ADC Awards в категории «Типография».

Шрифт собран из сотен оригинальных надписей, которые советские солдаты оставили на Рейхстаге 75 лет назад.

Проекты RT #СтраницыПобеды, #Romanovs100 и #1917LIVE завоевали более 70 наград, в том числе The Drum Awards, Clio Entertainment, Promax Awards, Shorty Awards, Webby Awards, Red Dot, ADC, Epica Awards и New York Festivals. Кроме того, проекты RT четыре раза выходили в финал одного из самых престижных и авторитетных конкурсов в области рекламы и маркетинга — «Каннские львы».

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