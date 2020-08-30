«Сначала придётся поёжиться от холода»: в Гидрометцентре назвали сроки прихода бабьего лета

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал сроки прихода бабьего лета. По его словам, этот период может наступить в сентябре или первой декаде октября, перед чем россиян ожидают дожди и похолодание.

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал сроки прихода бабьего лета. По словам синоптика, оно обычно наступает в середине сентября.

«Существует мнение, что бабье лето начинается с 14 сентября, но это не так. Нет чётких дат его наступления. Бабье лето — период тёплой погоды после затяжного ненастья, поэтому прежде, чем мы сможем порадоваться ему, нам придётся хорошенько промокнуть, поёжиться от холода. Оно наступает обычно в сентябре или первой декаде октября», — приводит его слова ТАСС.

Глава Гидрометцентра пояснил, что данное явление связано с приходом азовского антициклона.

«Если после дождей и хмурой погоды наступает улучшение, пусть даже это не связано с азовским антициклоном, всё равно это замечательно и все с радостью говорят, что наступило бабье лето. Метеорологи в этих случаях, поступаясь своим профессиональным отношением, соглашаются, потому что кто-то любит прохладную погоду, кто-то — жаркую, но бабье лето все всегда ждут», — сказал Вильфанд.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, средняя температура больше всего будет превышать норму в столичном регионе, на юге европейской части, а также вблизи озера Байкал.

На 4 °С теплее нормы будет на юге Восточной Сибири: к западу от Красноярска, на юге Якутии, а также в районе озера Байкал.

Вильфанд сообщил РИА Новости, что средние показатели температур начинают сильно меняться в меньшую сторону уже во второй половине августа. Такое падение продолжится и в сентябре.

В разговоре с RT он уточнил, что первая неделя сентября в центре Европейской России ожидается весьма комфортной.

АГН «Москва»

«Чуть выше нормы, примерно на 2 °C. Дневные температуры — около +20 °C, а ночные — +9…+12 °C. Но это ощущение будет в некоторой степени смазано очень жаркой погодой, прогнозируемой в последний день августа. Завтра, 31 августа, в Москве прогнозируется около +30 °C. Это очень необычно. Очень жаркая погода за счёт адвекции южных воздушных масс, которые сформировались на юге Африки и Средней Азии. И поэтому в дальнейшем будет ощущение похолодания», — рассказал он.

1 сентября, по словам Вильфанда, температура понизится на 7—8 °C по отношению к 31 августа. Если сравнивать с климатической нормой, то этот температурный фон будет выше нормы, пояснил специалист.

«Причём, что важно добавить, из-за антициклона следующая неделя прогнозируется преимущественно без осадков», — добавил он.

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с RT также рассказала о предстоящей погоде в Москве.

«В понедельник температура в Москве будет довольно высокой, +28…+30 °С. Затем температурный режим будет меняться и температура будет постепенно понижаться. Существенных осадков до середины следующей недели не ожидается. В понедельник за счёт довольно свежего ветра температура будет ощущаться как +25 °С», — рассказала она.

С 1 по 4 сентября осадков не ожидается, ночи постепенно станут прохладными. 1-го числа ночью ожидается +17…+19 °С, а днём +22…+24 °С. Среднесуточная температура будет около +19 °С, что для 1 сентября выше климатической нормы примерно на 5 °С, пояснила специалист.

В последующие дни и ночи станет прохладнее. Ночью +10 °С, по области +8 °С, а днём +20…+22 °С.

«Можно сказать, что первая пятидневка сентября будет по-летнему тёплой», — добавила она.

Напомним, ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о дождях и грозах, которые ожидаются в воскресенье, 30 августа.

«Сегодня синоптическая ситуация обусловится тёплым сектором атлантического циклона, из-за чего время от времени небо будет немного хмуриться, кое-где брызнут скоротечные дожди с 80%-ной вероятностью слабых гроз, что, впрочем, не помешает температуре воздуха оказаться на 4—5 °С выше климатической нормы», — цитирует специалиста РИА Новости.

По его словам, при таких условиях в Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура в столице +22...+24 °С, в Подмосковье — +20...+25 °С.

«Ветер юго-западный, 4—9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 мм рт. ст.», — добавил Тишковец.