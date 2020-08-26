Синоптики рассказали, когда закончатся дожди в столичном регионе

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Анастасия Румянцева
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.
Синоптики рассказали, когда закончатся дожди в столичном регионе
  • АГН «Москва»

«То, что мы сейчас наблюдаем, не относится к категории сильных дождей. Те дожди, которые прошли и проходят, может быть, составят большую часть месячного количества осадков, потому что до сегодняшних суток в Москве выпало всего 11—12 мм, но за ночь выпало 7—8 мм и за день выпадет до 10 мм, поэтому нам эти дожди показались сильными. Дождь сегодня будет продолжаться часов до 17. Он же не льёт постоянно, он идёт с перерывами... После 17:00 осадки прекратятся, и ближайшей ночью у нас уже без осадков погода», — рассказала синоптик.

Позднякова отметила, что кратковременный дождь местами сохранится в четверг, 27 августа, и в пятницу, 28 августа. 

«В субботу у нас уже без осадков, погода будет довольно комфортная. В воскресенье у нас существенных осадков также не ожидается. В понедельник просто летняя погода, температура в городе превысит +25 °С. Эти дожди пойдут на благо городу, потому что они очистят воздух, прибьют пыль и снизят отчасти пожарную опасность», — заключила она.

Ранее сообщалось, что до вечера среды, 26 августа, в Московской области ожидается сильный ветер и дождь с грозой.

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