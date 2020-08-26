МЧС предупреждает о сильном ветре и грозе в Подмосковье

До вечера среды, 26 августа, в Московской области ожидается сильный ветер и дождь с грозой.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

«Согласно прогноза погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайший час и до 21:00 26 августа местами в Московской области ожидается гроза с дождём, усиление ветра 12–15 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее, как информировало URA.RU, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в России осенью.