МЧС предупреждает о сильном ветре и грозе в Подмосковье

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До вечера среды, 26 августа, в Московской области ожидается сильный ветер и дождь с грозой.
МЧС предупреждает о сильном ветре и грозе в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

«Согласно прогноза погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайший час и до 21:00 26 августа местами в Московской области ожидается гроза с дождём, усиление ветра 12–15 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее, как информировало URA.RU, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в России осенью.

 

 

 

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