Синоптик предупредил о холодной погоде в Петербурге

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Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус дал прогноз по Санкт-Петербургу.
Синоптик предупредил о холодной погоде в Петербурге
  • © РИА Новости

«Синоптическую ситуацию в атмосфере над Санкт-Петербургом будет определять северная периферия очередного циклонического вихря. Он станет причиной преимущественно облачной погоды, временами пройдут дожди. При этом приток солнечного тепла к земной поверхности окажется ограничен, температурный фон ожидается на 3—4 °С ниже положенных по климату значений», — рассказал синоптик в беседе с kp.ru.

В четверг в Петербурге прохладно, +14...+16 °С, в Ленинградской области — +13...+18 °С.

Ветер восточный, северо-восточный, 4—9 м/с.

Ранее, как информировало URA.RU, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в стране осенью.

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