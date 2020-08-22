Повреждено 10 квартир: что известно о взрыве в жилом доме в Ярославле
- РИА Новости
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Один человек погиб и ещё четверо пострадали при взрыве в десятиэтажном жилом доме в Ярославле, расположенном на улице Батова. В одной из квартир здания произошёл взрыв бытового газа.
«Произошло разрушение межэтажных перекрытий с первого по шестой этаж, повреждено десять квартир», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Как сообщает РИА Новости, все пострадавшие доставлены в городскую клиническую больницу имени Виноградова. По данным агентства, они находятся в состоянии средней тяжести.
По предварительной информации, под завалами дома может находиться восьмилетний ребёнок. Изначально сообщалось, что на месте взрыва идут поиски двух человек. На разборах обломков задействованы кинологи с собаками.
По данным правительства Ярославской области, из пострадавшего от взрыва дома эвакуированы более 60 человек.
«Дом построен в 1992 году, в нём всего 120 квартир, зарегистрированы 342 человека, в том числе 64 ребёнка. Эвакуированы более 60 человек», — говорится в сообщении областного правительства.
Губернатор области Дмитрий Миронов заявил, что пострадавшим в результате взрыва в доме окажут всю необходимую помощь. В офисе Миронова рассказали, что он прервал отпуск, чтобы лично изучить обстоятельства произошедшего.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в доме. Как отмечается, дело заведено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека).
Прокуратура Ярославской области организовала проверку по информации о взрыве. «В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании газового оборудования. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.
Последний крупный взрыв бытового газа, который привёл к серьёзным повреждениям жилого дома, произошёл в апреле в Орехово-Зуеве. В жилом пятиэтажном доме на улице Гагарина взорвалась газовая колонка, в результате чего второй подъезд обрушился с третьего по пятый этаж.
Прибывшие на место спасатели вывели из здания 50 человек. Ещё 150 эвакуировались сами до прибытия подразделений. В результате инцидента погибли три человека, ещё нескольким жильцам потребовалась госпитализация.
Позднее стало известно, что власти Московской области выплатят семьям погибших по 1 млн рублей. По 500 тыс. рублей направят тем, кто пострадал при взрыве. В июле власти Подмосковья сообщили, что ход восстановительных работ указывает на то, что жильцы смогут заселиться к 1 октября.
В марте похожий инцидент с газом произошёл в жилом доме в Магнитогорске, когда в здании велись ремонтные работы. После взрыва начался пожар, который охватил несколько квартир на разных этажах здания, в результате чего возгоранию присвоили повышенный уровень сложности.
По имеющейся информации, взрыв произошёл в момент, когда в квартире устанавливали натяжные потолки. Непосредственно в результате детонации газа погибли два человека, ещё двое получили травмы. Позднее ещё один пострадавший скончался в больнице.
Через несколько дней после инцидента стало известно, что в связи со взрывом в жилом доме в Магнитогорске правоохранительные органы задержали одного человека. Как уточнил тогда глава региона Алексей Текслер, задержанный принёс в здание газовый баллон, ставший причиной взрыва.
В конце марта взрыв газа также произошёл в жилом доме в Перми. В результате инцидента погибли двое, причём одного из них следствие считает виновником инцидента. Несмотря на это обстоятельство, следствие продолжило выяснять все подробности предполагаемого преступления.
В феврале при взрыве бытового газа в трёхэтажном жилом доме в Азове Ростовской области погибли два человека. После взрыва и пожара эвакуированы 49 человек, их перевели в пункты временного размещения.
Позднее власти региона сообщили, что семьям погибших будет оказана материальная поддержка в размере 1 млн рублей, а пострадавшей женщине будет выплачено 400 тыс. рублей. Главу руководителя азовского филиала газораспределительной организации уволили после распоряжения губернатора области.