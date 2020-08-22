Повреждено 10 квартир: что известно о взрыве в жилом доме в Ярославле

При взрыве бытового газа в десятиэтажном жилом доме в Ярославле погиб один человек, ещё четыре получили ранения. В здании разрушены перекрытия между первым и шестым этажами, повреждения получили десять квартир. После инцидента из дома эвакуированы по меньшей мере 60 человек. Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы, под которыми может находиться ребёнок. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку соблюдения закона при содержании в доме газового оборудования.

Один человек погиб и ещё четверо пострадали при взрыве в десятиэтажном жилом доме в Ярославле, расположенном на улице Батова. В одной из квартир здания произошёл взрыв бытового газа.

«Произошло разрушение межэтажных перекрытий с первого по шестой этаж, повреждено десять квартир», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщает РИА Новости, все пострадавшие доставлены в городскую клиническую больницу имени Виноградова. По данным агентства, они находятся в состоянии средней тяжести.

По предварительной информации, под завалами дома может находиться восьмилетний ребёнок. Изначально сообщалось, что на месте взрыва идут поиски двух человек. На разборах обломков задействованы кинологи с собаками.

По данным правительства Ярославской области, из пострадавшего от взрыва дома эвакуированы более 60 человек.

«Дом построен в 1992 году, в нём всего 120 квартир, зарегистрированы 342 человека, в том числе 64 ребёнка. Эвакуированы более 60 человек», — говорится в сообщении областного правительства.

Губернатор области Дмитрий Миронов заявил, что пострадавшим в результате взрыва в доме окажут всю необходимую помощь. В офисе Миронова рассказали, что он прервал отпуск, чтобы лично изучить обстоятельства произошедшего.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в доме. Как отмечается, дело заведено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека).

Прокуратура Ярославской области организовала проверку по информации о взрыве. «В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании газового оборудования. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Последний крупный взрыв бытового газа, который привёл к серьёзным повреждениям жилого дома, произошёл в апреле в Орехово-Зуеве. В жилом пятиэтажном доме на улице Гагарина взорвалась газовая колонка, в результате чего второй подъезд обрушился с третьего по пятый этаж.

Прибывшие на место спасатели вывели из здания 50 человек. Ещё 150 эвакуировались сами до прибытия подразделений. В результате инцидента погибли три человека, ещё нескольким жильцам потребовалась госпитализация.

Позднее стало известно, что власти Московской области выплатят семьям погибших по 1 млн рублей. По 500 тыс. рублей направят тем, кто пострадал при взрыве. В июле власти Подмосковья сообщили, что ход восстановительных работ указывает на то, что жильцы смогут заселиться к 1 октября.

В марте похожий инцидент с газом произошёл в жилом доме в Магнитогорске, когда в здании велись ремонтные работы. После взрыва начался пожар, который охватил несколько квартир на разных этажах здания, в результате чего возгоранию присвоили повышенный уровень сложности.

По имеющейся информации, взрыв произошёл в момент, когда в квартире устанавливали натяжные потолки. Непосредственно в результате детонации газа погибли два человека, ещё двое получили травмы. Позднее ещё один пострадавший скончался в больнице.

Через несколько дней после инцидента стало известно, что в связи со взрывом в жилом доме в Магнитогорске правоохранительные органы задержали одного человека. Как уточнил тогда глава региона Алексей Текслер, задержанный принёс в здание газовый баллон, ставший причиной взрыва.

В конце марта взрыв газа также произошёл в жилом доме в Перми. В результате инцидента погибли двое, причём одного из них следствие считает виновником инцидента. Несмотря на это обстоятельство, следствие продолжило выяснять все подробности предполагаемого преступления.

В феврале при взрыве бытового газа в трёхэтажном жилом доме в Азове Ростовской области погибли два человека. После взрыва и пожара эвакуированы 49 человек, их перевели в пункты временного размещения.

Позднее власти региона сообщили, что семьям погибших будет оказана материальная поддержка в размере 1 млн рублей, а пострадавшей женщине будет выплачено 400 тыс. рублей. Главу руководителя азовского филиала газораспределительной организации уволили после распоряжения губернатора области.