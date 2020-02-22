После взрыва газа в Азове возбуждено дело

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Следственный комитет возбудил дело после взрыва газа в городе Азове в Ростовской области, где в результате инцидента погибли два человека.
После взрыва газа в Азове возбуждено дело
  • ©ГУ МЧС России по Ростовской области

«Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»). По предварительным данным, в одной из квартир, расположенных в городе Азове по ул. Павлова, произошёл хлопок бытового газа, в результате которого погибли два человека. Ещё одна женщина госпитализирована в медицинское учреждение», — цитирует ведомство Интерфакс.

Точное число пострадавших будет устанавливаться, отметили там. На месте происшествия работают следователи.

Инцидент произошёл 22 февраля, в субботу. Из дома после взрыва и пожара эвакуированы 49 человек. Они переведены в пункт временного размещения.

Ранее, как сообщало URA.RU, специалисты назвали предварительную причину взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Каменске-Уральском.

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