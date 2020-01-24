Названа предварительная причина взрыва в жилом доме в Каменске-Уральском

Специалисты АО «ГАЗЭКС» назвали предварительную причину взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Каменске-Уральском.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу газовой компании, по предварительной версии, взрыв произошёл из-за неправильного использования газового оборудования.

«Причины взрыва устанавливаются. По предварительной версии, хозяйка нарушила правила пользования газовым оборудованием», — отметили в пресс-службе.

В ходе проверки сотрудники компании установили, что в квартире, где произошёл взрыв, кран газовой плиты был перекрыт, сама плита оказалась в исправном состоянии.

В пресс-службе уточнили, что система газоснабжения дома также находится в рабочем состоянии.

Последняя проверка газового оборудования осуществлялась в июне 2019 года в соответствии с графиком.

Хлопок газа произошёл утром 24 января в одной из квартир на пятом этаже жилого дома.

Эвакуированы 35 человек, в том числе шестеро детей. Пострадала женщина, находившаяся в квартире.

Ранее жительница Уфы в беседе с телеканалом «360» рассказала о хлопке газа, который произошёл утром 15 января в жилом доме.