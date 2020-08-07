В Южно-Сахалинске возбудили дело по факту взрыва газа в подвале дома

В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело о халатности органов полиции по факту взрыва баллона с кислородом в подвале пятиэтажного дома в начале июля, сообщила региональная прокуратура.

«Установлено, что органами полиции, несмотря на поступившее накануне происшествия обращение жительницы дома о запахе газа и угрозе взрыва, своевременно не приняты меры к пресечению противоправного поведения проживающего в подвале гражданина, создавшего угрозу жизни и здоровью жильцов», — приводит сообщение РИА Новости.

В связи с этим начальнику ОМВД России по Южно-Сахалинску внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Кроме того, внесено представление работникам управляющей компании, которая своевременно не обследовала подвалы и не обратила внимание на хранящиеся там газовые баллоны.

8 июля в результате взрыва баллона с кислородом в подвале пятиэтажного дома в Южно-Сахалинске пострадал один человек.