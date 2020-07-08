На Сахалине в подвале дома взорвался баллон с кислородом
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- РИА Новости
Отмечается, что взрыв привёл к частичному разрушению межэтажного перекрытия между подвалом и комнатой на первом этаже.
«Сегодня ночью поступило сообщение, что в подвале пятиэтажного дома по улице Поповича произошёл взрыв баллона с кислородом без последующего возгорания», — заявили в ведомстве.
Из дома эвакуировали десять жильцов. Пострадавшего передали врачам.
Ранее в Кирове произошёл взрыв газовоздушной смеси в жилом доме.