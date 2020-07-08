На Сахалине в подвале дома взорвался баллон с кислородом

В Южно-Сахалинске в результате взрыва баллона с кислородом в подвале пятиэтажного дома пострадал один человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

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РИА Новости

Отмечается, что взрыв привёл к частичному разрушению межэтажного перекрытия между подвалом и комнатой на первом этаже. «Сегодня ночью поступило сообщение, что в подвале пятиэтажного дома по улице Поповича произошёл взрыв баллона с кислородом без последующего возгорания», — заявили в ведомстве. Из дома эвакуировали десять жильцов. Пострадавшего передали врачам. Ранее в Кирове произошёл взрыв газовоздушной смеси в жилом доме.