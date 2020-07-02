СК начал проверку после хлопка газа в доме в Кирове

Следователи начали проверку по факту травмирования жительницы Кирова в результате хлопка газа в доме.

Об этом сообщает СУ СК России по Кировской области.

Уточняется, что в результате происшествия пострадала хозяйка квартиры 1956 года рождения. Женщина была госпитализирована.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи, которые проводят проверочные мероприятия, направленные на установление причины и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на улице Орджоникидзе в Кирове произошёл взрыв газовоздушной смеси.