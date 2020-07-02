При взрыве газа в жилом доме в Кирове пострадал один человек

Короткая ссылка
Взрыв газовоздушной смеси произошёл на улице Орджоникидзе в Кирове, пострадал один человек. Об этом, как передаёт ТАСС, заявили в Министерстве энергетики и ЖКХ по региону.
При взрыве газа в жилом доме в Кирове пострадал один человек
  • РИА Новости

«В четверг, 2 июля, в 17:15 в Октябрьском районе Кирова на улице Орджоникидзе, 6 в квартире на пятом этаже произошёл хлопок газовоздушной смеси», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, как отмечается, пострадал один человек.

Инцидент произошёл в многоквартирном панельном пятиэтажном доме, в квартире есть повреждения, выбиты окна на кухне.

29 июня на северо-востоке Москвы, как заявляли в СК, «произошёл хлопок и дальнейшее возникновение пожара» в результате «преступной небрежности при обращении с газовоздушным оборудованием» жильца. 

Ранее Nation News передавал, что в Коми возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить