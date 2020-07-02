При взрыве газа в жилом доме в Кирове пострадал один человек

Взрыв газовоздушной смеси произошёл на улице Орджоникидзе в Кирове, пострадал один человек. Об этом, как передаёт ТАСС, заявили в Министерстве энергетики и ЖКХ по региону.

«В четверг, 2 июля, в 17:15 в Октябрьском районе Кирова на улице Орджоникидзе, 6 в квартире на пятом этаже произошёл хлопок газовоздушной смеси», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, как отмечается, пострадал один человек.

Инцидент произошёл в многоквартирном панельном пятиэтажном доме, в квартире есть повреждения, выбиты окна на кухне.

29 июня на северо-востоке Москвы, как заявляли в СК, «произошёл хлопок и дальнейшее возникновение пожара» в результате «преступной небрежности при обращении с газовоздушным оборудованием» жильца.

Ранее Nation News передавал, что в Коми возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре.