СК назвал причину взрыва в доме на северо-востоке Москвы

ЧП в жилом доме на северо-востоке Москвы произошло из-за «преступной небрежности» при обращении с газовым оборудованием жильца квартиры. Об этом заявили в пресс-службе СК России по столице.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 118 УК России («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и ст. 168 УК («Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности»).

Как считает следствие, 29 июня житель дома «проявил преступную небрежность при обращении с газовоздушным оборудованием».

«В результате чего произошёл хлопок и дальнейшее возникновение пожара», — говорится в сообщении.

Как отмечается, были допрошены очевидцы и жильцы дома, которые рассказали, что мужчина, в квартире которого произошли указанные события, периодически злоупотреблял спиртными напитками. Он также госпитализирован и находится в тяжёлом состоянии.

Ранее в «Мосгазе» заявили, что газовое оборудование на месте пожара в доме на улице Проходчиков не разрушено и не могло стать причиной ЧП.