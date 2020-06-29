СК назвал причину взрыва в доме на северо-востоке Москвы

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ЧП в жилом доме на северо-востоке Москвы произошло из-за «преступной небрежности» при обращении с газовым оборудованием жильца квартиры. Об этом заявили в пресс-службе СК России по столице.
СК назвал причину взрыва в доме на северо-востоке Москвы
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 118 УК России («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и ст. 168 УК («Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности»).

Как считает следствие, 29 июня житель дома «проявил преступную небрежность при обращении с газовоздушным оборудованием».

«В результате чего произошёл хлопок и дальнейшее возникновение пожара», — говорится в сообщении.

Как отмечается, были допрошены очевидцы и жильцы дома, которые рассказали, что мужчина, в квартире которого произошли указанные события, периодически злоупотреблял спиртными напитками. Он также госпитализирован и находится в тяжёлом состоянии.

Ранее в «Мосгазе» заявили, что газовое оборудование на месте пожара в доме на улице Проходчиков не разрушено и не могло стать причиной ЧП.

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