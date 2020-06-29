В «Мосгазе» прокомментировали пожар в жилом доме в Москве
- РИА Новости
«После появления возможности провести осмотр в квартире по адресу: ул. Проходчиков, дом 3, было установлено, что газовое оборудование не повреждено, газовые приборы находятся на своих проектных местах», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что оборудование не разрушено, имеются следы термического воздействия.
«Состояние газового оборудования говорит о том, что оно не могло послужить причиной инцидента», — указывается в заявлении.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал, что причиной ЧП в доме, по предварительным данным, мог стать взрыв газа.
Позднее сообщалось о госпитализации трёх человек после пожара на северо-востоке Москвы.