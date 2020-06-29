В «Мосгазе» прокомментировали пожар в жилом доме в Москве

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Газовое оборудование на месте пожара в доме на улице Проходчиков в Москве не разрушено, оно не могло стать причиной ЧП. Об этом заявили в пресс-службе АО «Мосгаз».
В «Мосгазе» прокомментировали пожар в жилом доме в Москве
  • РИА Новости

«После появления возможности провести осмотр в квартире по адресу: ул. Проходчиков, дом 3, было установлено, что газовое оборудование не повреждено, газовые приборы находятся на своих проектных местах», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что оборудование не разрушено, имеются следы термического воздействия.

«Состояние газового оборудования говорит о том, что оно не могло послужить причиной инцидента», — указывается в заявлении.

Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал, что причиной ЧП в доме, по предварительным данным, мог стать взрыв газа.

Позднее сообщалось о госпитализации трёх человек после пожара на северо-востоке Москвы.

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